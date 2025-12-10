Samsung на протяжении нескольких лет придерживается одинакового подхода к камерам в базовой версии серии Galaxy S. Galaxy S25, представленный в январе, получил ту же тройную камеру, что и Galaxy S24, а тот — идентичное оборудование Galaxy S23. Новый отчёт южнокорейского издания The Elec утверждает, что предстоящий Galaxy S26 снова использует те же модули камер, что и Galaxy S25.

Это означает сохранение конфигурации: основной сенсор на 50 Мп (1/1,56”), телеобъектив на 10 Мп (1/3,94″) с 3× оптическим зумом и ультраширокий модуль на 12 Мп (1/2,55″). Однако изначально Samsung планировала обновить камеры Galaxy S26 вместе с повышением стартовой цены, но планы изменились из-за выхода iPhone 17.

По данным источника, Apple решила оснастить базовый iPhone 17 дисплеем 120 Гц ProMotion LTPO OLED и 256 ГБ памяти в стандартной конфигурации, сохранив при этом цену $799. Это повлияло на стратегию Samsung. Компания якобы в последний момент отказалась от обновления камер Galaxy S26, чтобы также удержать стартовую цену на уровне $799.

Такие изменения приводят к задержке производства базовой модели Galaxy S26, поскольку Samsung необходимо переработать внутреннюю архитектуру устройства. Для сравнения: Galaxy S26 Ultra должен перейти к массовому производству уже в этом месяце, тогда как Galaxy S26 и S26+ начнут производиться в начале 2026 года.