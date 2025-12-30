Утечки о Vivo X300 Ultra раскрыли параметры дисплея и изменения в дизайне: смартфон получит крупный плоский экран с LTPO и лишится отдельной кнопки камеры, которая была у предыдущей модели.

Информация о Vivo X300 Ultra продолжает появляться по мере приближения анонса. В новой утечке источник Digital Chat Station раскрыл детали дисплея, конструкции корпуса и ключевых аппаратных особенностей будущего флагмана. Речь идёт об инженерном образце устройства, который уже близок к финальной конфигурации.

Согласно утечке, Vivo X300 Ultra оснащён 6,82-дюймовым плоским дисплеем производства BOE с разрешением около 2K. Панель получила узкие рамки со всех четырёх сторон и, как ожидается, будет построена на LTPO-технологии, что обеспечит адаптивную частоту обновления. Смартфон сохранит металлическую рамку с чёткими гранями, развивая дизайн предыдущего поколения, но с более строгими линиями.

Отказ от кнопки камеры и дизайн корпуса

Одним из заметных изменений стала отмена отдельной кнопки камеры, известной как Action button, которая использовалась в Vivo X200 Ultra. По словам источника, от неё отказались из практических соображений: кнопка занимала внутреннее пространство корпуса, не давая ощутимой пользы в повседневном использовании.

На задней панели смартфон сохранит крупный круглый модуль основной камеры. Его выступ, по имеющимся данным, будет сопоставим с тем, что использовался в Vivo X200 Ultra, что указывает на сохранение ориентации на продвинутые фотомодули.





Камеры и аппаратная платформа

Ранее появившиеся утечки указывают, что Vivo X300 Ultra получит продвинутую камеру с двумя 200-мегапиксельными сенсорами и 50-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем. Основная камера, предположительно на базе недавно представленного сенсора Sony LYT-901, может поддерживать непрерывный оптический зум на нескольких фокусных расстояниях. Такая реализация считается более практичной для повседневной съёмки по сравнению с существующими решениями.

Ультраширокоугольная камера, по слухам, будет построена на сенсоре Sony LYT-828, а перископический телеобъектив — на сенсоре Samsung HPB. Это подчёркивает ориентацию устройства на флагманский уровень мобильной фотографии.

В основе смартфона ожидается процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Его может сопровождать аккумулятор ёмкостью около 7 000 мА·ч. Также сообщается о наличии ультразвукового сканера отпечатков пальцев под экраном. Программной основой станет Android 16 с оболочкой OriginOS 6.

Сроки запуска и глобальная версия

Vivo планирует позиционировать X300 Ultra как следующий флагман с упором на мобильную съёмку. По слухам, презентация устройства в Китае может состояться в марте 2026 года.

Отдельно отмечается, что глобальная версия смартфона с модельным номером V2562 уже прошла сертификацию EEC. Это указывает на планы Vivo выпустить X300 Ultra за пределами китайского рынка.