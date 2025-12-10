Realme начала тизерную кампанию серии Realme 16 Pro. На официальном сайте Realme India появилась страница, раскрывшая ключевые детали будущей линейки. Главное подтверждение — существование модели Realme 16 Pro+, которую бренд пропустил в предыдущем поколении после выхода Realme 14 Pro+.

Чипсет модели пока не раскрыт, но компания заявляет, что он будет мощнее, чем Snapdragon 7 Gen 4. По слухам, Realme 16 Pro+ получит аккумулятор емкостью 7000 мА·ч и быструю зарядку 80 Вт. Хотя эти характеристики ещё не подтверждены, производитель уже делится автономностью: до 9,3 часа игр, 20,8 часа в Instagram*, до 21 часа просмотра YouTube и до 125 часов музыки.

Серия будет работать на Android 16 с оболочкой Realme UI 7 и получит три года обновлений ОС и четыре года патчей безопасности. По данным инсайдеров, презентация серии может состояться 6 января 2026 года.

Сообщается, что Realme 16 Pro+ будет доступен в цветах Master Gray, Master Gold и Camellia Pink и появится в конфигурациях до 12/512 ГБ. Ожидаемые характеристики включают 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей 1,5K с частотой 144 Гц, фронтальную камеру на 50 Мп и батарею 7000 мА·ч с зарядкой 80 Вт.

Realme 16 Pro должен получить аналогичный набор характеристик, но с основной системой камер 200 Мп + 8 Мп. В свою очередь, Pro+ может дополнительно оснастить перископическим телефото-модулем.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.



