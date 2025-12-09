Google и Apple тестируют обновлённый механизм переноса данных между Android и iOS, который должен устранить большинство проблем, связанных с переходом между экосистемами. Сейчас миграция внутри одной платформы не вызывает сложностей, но перенос данных с Android на iPhone (и наоборот) остаётся запутанным и ненадёжным.

Что меняется в Android и iOS

В свежей сборке Android 2512 (Canary) для устройств Pixel появились скрытые улучшения процесса первичной настройки, которые упрощают импорт данных с iPhone. Аналогичные изменения Apple планирует добавить в будущую бета-версию iOS 26.3. В релиз-кандидат iOS 26.2 эти функции ещё не вошли.

Обновлённый механизм переноса будет доступен только во время первоначальной настройки устройства. Пока обе компании проводят закрытое тестирование, и сроки выхода финальной версии для всех пользователей не раскрываются.

Google и Apple также планируют расширить перечень типов данных, доступных для переноса, — это должно произойти до публичного запуска функции.

Lucas Gouveia/Android Police

Что именно улучшат

Компании не уточняют, какие именно изменения внедряются, но, судя по анализу кода, пользователям могут больше не понадобиться отдельные приложения Move to iOS и Android Switch. Сейчас именно они используются для переноса фото, видео, истории WhatsApp, журналов звонков, календарей, сообщений и почтовых аккаунтов. Их работа часто нестабильна, занимает много времени и нередко требует повторного запуска.





Более тесная координация между Google и Apple может быть связана с регуляторным давлением: обе компании критикуют за создание платформенной зависимости, и упрощение перехода между системами помогает снизить эти претензии.