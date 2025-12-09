Google и Apple тестируют обновлённый механизм переноса данных между Android и iOS, который должен устранить большинство проблем, связанных с переходом между экосистемами. Сейчас миграция внутри одной платформы не вызывает сложностей, но перенос данных с Android на iPhone (и наоборот) остаётся запутанным и ненадёжным.
Что меняется в Android и iOS
В свежей сборке Android 2512 (Canary) для устройств Pixel появились скрытые улучшения процесса первичной настройки, которые упрощают импорт данных с iPhone. Аналогичные изменения Apple планирует добавить в будущую бета-версию iOS 26.3. В релиз-кандидат iOS 26.2 эти функции ещё не вошли.
Обновлённый механизм переноса будет доступен только во время первоначальной настройки устройства. Пока обе компании проводят закрытое тестирование, и сроки выхода финальной версии для всех пользователей не раскрываются.
Google и Apple также планируют расширить перечень типов данных, доступных для переноса, — это должно произойти до публичного запуска функции.
Что именно улучшат
Компании не уточняют, какие именно изменения внедряются, но, судя по анализу кода, пользователям могут больше не понадобиться отдельные приложения Move to iOS и Android Switch. Сейчас именно они используются для переноса фото, видео, истории WhatsApp, журналов звонков, календарей, сообщений и почтовых аккаунтов. Их работа часто нестабильна, занимает много времени и нередко требует повторного запуска.
Более тесная координация между Google и Apple может быть связана с регуляторным давлением: обе компании критикуют за создание платформенной зависимости, и упрощение перехода между системами помогает снизить эти претензии.