Несколько месяцев назад стало известно, что Samsung может заняться производством CMOS-сенсоров изображений (CIS) для смартфонов iPhone. Теперь появляются признаки того, что южнокорейский технологический гигант действительно готовится к запуску этого производства.

По данным издания The Elec, Samsung недавно разместила вакансии для менеджеров проектов по механическим и электрическим системам на своем полупроводниковом заводе в Остине, штат Техас. Эти специалисты будут координировать работу дизайнеров, поставщиков и инженеров по оборудованию, а также отвечать за так называемые «hookup»-работы, включая прокладку трубопроводов для газа и воды.

Кроме того, компания уведомила городской совет Остина о планах инвестировать около 19 миллиардов долларов в модернизацию предприятия. Средства пойдут на обслуживание инфраструктуры и установку современного оборудования. По информации источника, именно эти шаги направлены на подготовку к выпуску CMOS-сенсоров для смартфонов Apple.

Отмечается, что производство CIS на этом заводе может начаться уже в марте 2026 года, если сроки не будут сдвинуты. Ранее также сообщалось, что будущие камеры iPhone могут использовать компоненты Samsung, которые улучшат работу автофокуса и системы стабилизации изображения.