Компания Huawei официально представила в Китае смартфоны Nova 15 Pro и Nova 15 Ultra. Новинки позиционируются как продвинутые устройства среднего класса с акцентом на мобильную фотографию, искусственный интеллект и экосистему HarmonyOS.

Обе модели оснащены плоским OLED-дисплеем диагональю 6,84 дюйма с разрешением 2856×1320 пикселей. Экран поддерживает отображение 10,7 млрд цветов, широкий цветовой охват P3 и адаптивную частоту обновления LTPO от 1 до 120 Гц. Пиковая яркость достигает 4000 нит. Версия Ultra дополнительно получила ШИМ-регулировку яркости с частотой 2160 Гц, усиленное стекло Kunlun с антибликовым покрытием, а также улучшенные функции защиты зрения и AI HDR.

Huawei Nova 15 Ultra

В основе Nova 15 Pro и Nova 15 Ultra лежит фирменный процессор Kirin 9010S, работающий под управлением HarmonyOS 6. По заявлениям Huawei, производительность выросла на 18% по сравнению с предыдущим поколением, а оптимизация на уровне системы обеспечивает более плавную работу интерфейса и стабильный FPS в играх.

Обе модели используют систему камер Dual Red Maple Imaging. Фронтальная камера — 50 Мп портретный сенсор с поддержкой 4K-видео и стабилизации AIS, дополненный мультиспектральным датчиком Red Maple.

Основные отличия кроются в тыльных камерах. Nova 15 Ultra получил три 50-мегапиксельных сенсора RYYB: основной модуль с переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0 и оптической стабилизацией, перископный телефотообъектив с 3,7-кратным оптическим и до 100-кратного цифровым зумом, а также ультраширокоугольную макрокамеру. Дополняет систему 1,5-мегапиксельный цветовой сенсор Red Maple.

Nova 15 Pro лишён перископа: вместо него установлен 12-мегапиксельный телефотообъектив для портретов и 13-мегапиксельная ультраширокая макрокамера, а основной модуль не имеет переменной диафрагмы.





Huawei Nova 15 Pro

Оба смартфона оснащены кремний-углеродной батареей ёмкостью 6500 мА·ч и поддерживают быструю проводную зарядку Huawei SuperCharge Turbo мощностью 100 Вт. Версия Ultra дополнительно поддерживает беспроводную зарядку на 50 Вт и обратную беспроводную зарядку на 7,5 Вт.

Nova 15 Ultra предлагает расширенные возможности: двойную спутниковую связь (передача изображений через Beidou и голосовая связь Tiantong), защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, стереодинамики с сертификацией Audio Vivid, улучшенное шумоподавление при звонках, поддержку цифровых автомобильных ключей NearLink и передачу аудио без потерь со скоростью до 4,6 Мбит/с. Nova 15 Pro ограничивается защитой IP65, не поддерживает беспроводную зарядку и спутниковую голосовую связь.

Цены в Китае выглядят следующим образом:

Nova 15 Pro — от 3 499 юаней (примерно 490 долларов) за версию 256 ГБ. Вариант с стеклом Kunlun стоит 3 599 юаней, а версия 512 ГБ — 3 899 юаней.

Nova 15 Ultra начинается с 4 199 юаней за версию 256 ГБ со стеклом Kunlun. Модель на 512 ГБ стоит 4 499 юаней, а топовая конфигурация на 1 ТБ с усиленным базальтовым стеклом Kunlun — 4 999 юаней.

Обе новинки уже поступили в продажу в Китае и доступны в четырёх цветах: ярко-зелёном, элегантном фиолетовом, белом и чёрном.