После успеха Xiaomi 17 в Китае в сентябре 2025 года, появились новости о скором международном дебюте. Новая сертификация и результаты бенчмарков свидетельствуют о том, что смартфон скоро появится за пределами Китая. В частности, он был замечен в базе данных Национальной комиссии по телерадиовещанию и телекоммуникациям (NBTC) Таиланда под номером модели 25113PN0EG, что подтверждает его возможность выхода в регионе и подтверждает название модели.

Xiaomi 17 оснащён новейшим чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 12 ГБ оперативной памяти, что совпадает с китайской версией. Смартфон работает под управлением фирменной оболочки HyperOS 3 на базе Android 16, а результаты тестов в GeekBench подтверждают высокую производительность, особенно в области ИИ-функций. В серию Xiaomi 17 также входит версия Pro, над которой тестируется сборка HyperOS 3.0.34.0 с новыми интерактивными обоями «Сахарная крошка» для дополнительно дисплея. В ближайшее время ожидается дебют модели Xiaomi 17 Ultra, а предварительные заказы могут стартовать уже с 15 декабря 2025 года.

Помимо этого ходят слухи о скором выходе лимитированной версии Xiaomi 17 Leica Lietzphone Edition в Европе, которая, вероятно, предложит улучшенные камеры и уникальный дизайн. На данный момент все сведения основаны на сертификационных документах и утечках, поэтому следите за новостями о глобальном запуске этой модели и её версиях.