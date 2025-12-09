Компания Rollme официально вывела на глобальный рынок умные часы Rollme G6, ориентированные на пользователей, которым важны точность навигации, повышенная прочность и автономность. Новинка получила поддержку двухдиапазонного позиционирования с шестью спутниковыми системами, офлайн-карты, ударопрочный корпус военного стандарта и длительное время работы без подзарядки.

Rollme G6 оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем и прочной рамкой, рассчитанной на эксплуатацию в сложных условиях. Модель соответствует американским военным стандартам надёжности и имеет водозащиту 5ATM. Для outdoor-активностей предусмотрены датчики высотомера, барометра и компаса, что помогает отслеживать изменения окружающей среды.

Внутри устройства установлен аккумулятор на 550 мА·ч, обеспечивающий до 30 дней работы в режиме ожидания. В часы встроено 4 ГБ памяти для воспроизведения MP3 и MP4, а также есть возможность подключения TWS-наушников для прослушивания музыки без смартфона. Поддерживается и Bluetooth-звонки для удобной связи.

Rollme G6 работают на фирменной оболочке с поддержкой загрузки циферблатов и функций для здоровья. Часы отслеживают пульс, уровень кислорода в крови (SpO2), сон и уровень стресса.

Для навигации модель использует двухчастотное позиционирование L1 и L5 и работает сразу с шестью спутниковыми системами: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS и NAVIC. Среди возможностей — Bluetooth, синхронизация по Wi-Fi через приложение, GPS с офлайн-картами и поддержка беспроводных наушников.





Rollme G6 доступны на официальном сайте по цене 79,99 доллара. Часы предлагаются в цветах Charcoal Black и Blaze Orange.