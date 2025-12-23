25 декабря Xiaomi, вероятно, представит не только флагманский смартфон Xiaomi 17 Ultra. По последним данным, в этот же день компания может анонсировать умные часы Xiaomi Watch 5 и беспроводные наушники Xiaomi Buds 6.

Хотя в названии Xiaomi Watch 5 нет приставки Ultra, новинка выглядит как по-настоящему премиальное устройство. Сообщается, что часы станут первыми в линейке Xiaomi с EMG-сенсором (электромиография), предназначенным для отслеживания и анализа активности мышц. Такой датчик фиксирует слабые электрические сигналы, возникающие при сокращении и расслаблении мышц. Предполагается, что EMG-сенсор будет работать в связке с датчиком ЭКГ, что позволит получать более подробные данные о состоянии сердечно-сосудистой системы.

Современные носимые устройства всё чаще выходят за рамки простого отслеживания тренировок. Основной упор делается на более глубокий анализ здоровья и предоставление полезной информации о состоянии организма, и Xiaomi Watch 5, судя по утечкам, как раз вписываются в эту тенденцию.

В качестве аппаратной платформы часы, по слухам, получат процессор Snapdragon W5 с четырёхъядерным CPU на архитектуре Cortex-A53. Такой чип должен обеспечить стабильную и плавную работу без подтормаживаний.

Также ожидается, что Xiaomi Watch 5 будут оснащены сапфировым стеклом с обеих сторон, корпусом из кованой нержавеющей стали и тремя вариантами ремешков, что позволит пользователям настраивать внешний вид часов под свои предпочтения.



