Смарт-часы Fitbit Ace LTE с LTE-связью, отслеживанием местоположения и функцией звонков предлагают родителям удобный способ оставаться на связи с детьми по цене 100 долларов со скидкой 44%.

По мере взросления детям требуется больше самостоятельности, но родителям важно иметь возможность следить за их местонахождением и поддерживать связь. Смартфон кажется очевидным решением, однако для ребёнка он может оказаться избыточным и дорогим. Умные часы становятся разумной альтернативой, обеспечивая основные функции коммуникации и безопасности. Модель Fitbit Ace LTE предлагает комплексное решение для родителей, которые ищут простое и надёжное устройство.

Связь и безопасность

Часы Fitbit Ace LTE поддерживают сотовую связь и позволяют отслеживать местоположение владельца в реальном времени. Устройство даёт возможность совершать звонки и отправлять сообщения людям из списка контактов. В систему встроены механизмы защиты, гарантирующие безопасное использование. Помимо коммуникационных возможностей, гаджет работает как фитнес-трекер, а встроенные игры стимулируют физическую активность ребёнка. Дополнительным бонусом стала поддержка Google Wallet, что пригодится в экстренных ситуациях для совершения покупок.

Персонализация и надёжность

Устройство доступно в двух цветовых вариантах и поддерживает замену ремешков для индивидуальной настройки внешнего вида. Родители могут адаптировать функционал часов под конкретные потребности семьи. Прочная конструкция дополнена защитным бампером в комплекте, а автономность аккумулятора рассчитана на полный день использования без подзарядки.

Стоимость и подписка

Сейчас часы продаются по сниженной цене 100 долларов, что на 44% дешевле обычной розничной стоимости. Однако, как и в случае с большинством подобных устройств, для полноценной работы потребуется ежемесячная подписка. Для Fitbit Ace LTE она составляет 10 долларов в месяц. Это относительно небольшая плата за спокойствие родителей и безопасность ребёнка.



