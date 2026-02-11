Похоже, в сеть утекла информация о ещё одной модели смарт-часов Amazfit — T-Rex 3 Pro в версии с корпусом 51 мм. Устройство показали в видео с распаковкой, опубликованном одним из амбассадоров бренда. При этом дизайн часов совпадает с ранее слитыми изображениями, которые приписывали другому предполагаемому устройству — Amazfit T-Rex Ultra 2.

Новые Amazfit T-Rex 3 Pro 51 мм были замечены в недавнем ролике на YouTube, опубликованном спортсменом HYROX Хантером Макинтайром. В коротком фрагменте с распаковкой он демонстрирует часы, называя их «TRX Pro 51 mm». Вероятно, речь идёт о новой, самой крупной версии T-Rex 3 Pro, которая дополняет уже существующие варианты на 44 и 48 мм. При сравнении с моделью на 48 мм разница в габаритах хорошо заметна.

Сравнение двух версий также выявляет ряд изменений в дизайне. У новой модели рамка дисплея сверху и снизу выглядит более тонкой, рядом с кнопками появились четыре выемки, а подписи кнопок вроде Select и Up переместились с безеля на внутреннее кольцо. Красные стрелочные маркеры убрали, благодаря чему внешний вид стал более минималистичным. В видео также упоминается встроенный фонарик — функция, которая уже присутствовала в предыдущих версиях T-Rex 3 Pro. В остальном пока неясно, чем именно новая модель отличается от предшественников.

Стоит отметить, что часы из этого видео очень похожи на изображения другого устройства, которые ранее появлялись в утечках, но позже были удалены. Тогда их связывали с моделью Amazfit T-Rex Ultra 2. Сейчас остаётся открытым вопрос, идёт ли речь о двух разных устройствах, или же ранние слухи о T-Rex Ultra 2 на самом деле относились к T-Rex 3 Pro в размере 51 мм.

Дата выхода Amazfit T-Rex 3 Pro 51 мм пока неизвестна. Для справки, версии на 44 и 48 мм сейчас продаются по цене 400 долларов.



