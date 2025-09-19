С выходом iOS 26 Apple добавила около 200 новых функций и изменений. Среди них есть как нишевые, так и действительно удобные возможности, которые повышают комфорт работы с iPhone. Мы собрали десять самых полезных обновлений, которые делают систему заметно лучше.

Фильтрация спама

iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26 получили полноценный фильтр спама. Теперь сообщения о «фиктивных штрафах», «подозрительных вакансиях», «неполученных посылках» и других популярных схемах автоматически отсеиваются.

Под фильтр попадают также спам-звонки, FaceTime-вызовы и даже голосовые сообщения. Пользователю больше не нужно тратить время на проверку сомнительных уведомлений — они просто не появляются.

Экранная проверка звонков

Функция Call Screening помогает справиться с неизвестными номерами. При входящем звонке система попросит абонента назвать себя и объяснить причину вызова. Эти данные отображаются на экране, и вы сами решаете, отвечать или нет.





Если информации окажется мало, можно запросить дополнительное уточнение. Для любителей полной тишины осталась опция блокировки всех неизвестных звонков.

Гибкие виджеты на экране блокировки

В iOS 26 виджеты на экране блокировки можно разместить не только под часами, но и в нижней части дисплея. Изменяемый размер времени и динамическое расположение элементов позволяют гармонично сочетать их с обоями.





Исчезающие панели навигации

Safari, Apple Music, Apple News и другие приложения теперь скрывают панели при прокрутке. В Safari, например, остаётся лишь небольшая строка с адресом сайта, а все лишние элементы убираются. Вернуть панель можно свайпом вверх или касанием. Эта функция — часть новой визуальной концепции Liquid Glass и одно из самых интуитивных изменений системы.

ИИ прямо на экране

Функция Visual Intelligence теперь работает не только через камеру, но и с любым содержимым дисплея. Достаточно сделать скриншот и тапнуть по нему, чтобы получить инструменты:

сводку текста,

перевод,

озвучивание,

быстрый поиск в Google, Etsy и других сервисах,

интеграцию с ChatGPT.

Экономия времени очевидна: не нужно переключаться между приложениями, всё доступно в один жест.

Сводки голосовой почты

Система Apple Intelligence теперь умеет автоматически расшифровывать и кратко пересказывать голосовые сообщения. Это экономит время: можно понять суть обращения без прослушивания длинного voicemail.

Копирование текста из сообщений частями

Раньше iOS позволяла копировать только весь текст сообщения целиком. В iOS 26 появилась долгожданная возможность выделить только часть текста — например, номер телефона или ссылку.

Для этого достаточно зажать сообщение, выбрать «Выбрать» и с помощью drag&drop выделить нужный фрагмент.

Настройка длительности «отложенного будильника»

Apple наконец-то позволила менять длительность функции Snooze. Теперь можно выбрать интервал от 1 до 15 минут вместо стандартных девяти. Правда, у нового будильника слишком крупная кнопка «Отложить», из-за чего есть риск чаще проспать.

Живой перевод в Messages

Функция Live Translation позволяет получать перевод сообщений в реальном времени прямо в чате. Поддерживаются английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский (Бразилия), испанский и китайский (упрощённый).

Перевод работает также в FaceTime (через субтитры) и в Phone (через синтезированную речь).

Фоны для сообщений

Apple открыла дорогу кастомизации: теперь можно выбрать собственный фон для чатов — как для отдельного собеседника, так и для группы. Стоит учитывать, что фон отображается у всех участников переписки.

Помимо этого, Messages получили поддержку опросов, фильтрацию сообщений, индикаторы набора текста в группах и переводы денег через Apple Cash.

Image Playground и Genmoji

Это скорее дополнительный бонус, но в iOS 26 Apple сделала так, что Image Playground и Genmoji стали заметно удобнее. Теперь можно склеивать сразу несколько эмодзи и получать новый символ — гораздо проще, чем начинать с чистого листа. Ещё важнее, что в Genmoji и Image Playground теперь работают «эмоциональные» эмодзи: они действительно добавляют эмоцию. Раньше инструменты генерации картинок у Apple почти не умели показывать даже базовые чувства вроде радости, грусти или злости, и от этого пользы было мало. В iOS 26 ситуация стала получше.

Если ты пока не пробовал Image Playground, самое время заглянуть. Apple подтянула качество картинок, которые строятся на основе фото твоих близких и друзей. А если у тебя есть платная подписка на ChatGPT, можно ещё и использовать все его возможности по генерации изображений.

Почётные упоминания

Кроме основных нововведений, в iOS 26 появилось ещё несколько полезных мелочей:

Passwords — приложение показывает историю паролей.

— приложение показывает историю паролей. Battery UI — отслеживание средней нагрузки и расхода батареи приложениями.

— отслеживание средней нагрузки и расхода батареи приложениями. Time to Charge — отображение времени до полной зарядки.

— отображение времени до полной зарядки. Photos — библиотека и коллекции снова разделены на отдельные вкладки.

— библиотека и коллекции снова разделены на отдельные вкладки. AutoMix — плавные переходы треков в Apple Music.

— плавные переходы треков в Apple Music. SharePlay для звонков — совместный просмотр и прослушивание контента даже без FaceTime.

— совместный просмотр и прослушивание контента даже без FaceTime. Visited Places в Maps — хранение истории посещённых мест.

— хранение истории посещённых мест. DualSense USB-C pairing — подключение геймпада напрямую кабелем.

Есть и спорные решения

Некоторые функции пока выглядят «сыро»:

Отслеживание заказов в Wallet работает только при наличии писем в Mail.

работает только при наличии писем в Mail. Preview дублирует возможности Files и Markup, вызывая путаницу.

дублирует возможности Files и Markup, вызывая путаницу. Games выглядит как копия раздела App Store.

выглядит как копия раздела App Store. Reminders не всегда корректно подсказывает задачи.

не всегда корректно подсказывает задачи. Shortcuts остались слишком сложными для большинства пользователей.

остались слишком сложными для большинства пользователей. Hold Assist сбивается, если на линии музыка с текстом или автоинформатор.

Итог

iOS 26 принесла массу изменений, но именно функции, улучшающие повседневный опыт, выделяются на фоне остальных. Фильтрация спама, экранная проверка звонков, гибкая настройка виджетов и Visual Intelligence делают систему удобнее и современнее.