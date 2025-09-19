С выходом iOS 26 Apple добавила около 200 новых функций и изменений. Среди них есть как нишевые, так и действительно удобные возможности, которые повышают комфорт работы с iPhone. Мы собрали десять самых полезных обновлений, которые делают систему заметно лучше.
Фильтрация спама
iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26 получили полноценный фильтр спама. Теперь сообщения о «фиктивных штрафах», «подозрительных вакансиях», «неполученных посылках» и других популярных схемах автоматически отсеиваются.
Под фильтр попадают также спам-звонки, FaceTime-вызовы и даже голосовые сообщения. Пользователю больше не нужно тратить время на проверку сомнительных уведомлений — они просто не появляются.
Экранная проверка звонков
Функция Call Screening помогает справиться с неизвестными номерами. При входящем звонке система попросит абонента назвать себя и объяснить причину вызова. Эти данные отображаются на экране, и вы сами решаете, отвечать или нет.
Если информации окажется мало, можно запросить дополнительное уточнение. Для любителей полной тишины осталась опция блокировки всех неизвестных звонков.
Гибкие виджеты на экране блокировки
В iOS 26 виджеты на экране блокировки можно разместить не только под часами, но и в нижней части дисплея. Изменяемый размер времени и динамическое расположение элементов позволяют гармонично сочетать их с обоями.
Safari, Apple Music, Apple News и другие приложения теперь скрывают панели при прокрутке. В Safari, например, остаётся лишь небольшая строка с адресом сайта, а все лишние элементы убираются. Вернуть панель можно свайпом вверх или касанием. Эта функция — часть новой визуальной концепции Liquid Glass и одно из самых интуитивных изменений системы.
ИИ прямо на экране
Функция Visual Intelligence теперь работает не только через камеру, но и с любым содержимым дисплея. Достаточно сделать скриншот и тапнуть по нему, чтобы получить инструменты:
- сводку текста,
- перевод,
- озвучивание,
- быстрый поиск в Google, Etsy и других сервисах,
- интеграцию с ChatGPT.
Экономия времени очевидна: не нужно переключаться между приложениями, всё доступно в один жест.
Сводки голосовой почты
Система Apple Intelligence теперь умеет автоматически расшифровывать и кратко пересказывать голосовые сообщения. Это экономит время: можно понять суть обращения без прослушивания длинного voicemail.
Копирование текста из сообщений частями
Раньше iOS позволяла копировать только весь текст сообщения целиком. В iOS 26 появилась долгожданная возможность выделить только часть текста — например, номер телефона или ссылку.
Для этого достаточно зажать сообщение, выбрать «Выбрать» и с помощью drag&drop выделить нужный фрагмент.
Настройка длительности «отложенного будильника»
Apple наконец-то позволила менять длительность функции Snooze. Теперь можно выбрать интервал от 1 до 15 минут вместо стандартных девяти. Правда, у нового будильника слишком крупная кнопка «Отложить», из-за чего есть риск чаще проспать.
Живой перевод в Messages
Функция Live Translation позволяет получать перевод сообщений в реальном времени прямо в чате. Поддерживаются английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский (Бразилия), испанский и китайский (упрощённый).
Перевод работает также в FaceTime (через субтитры) и в Phone (через синтезированную речь).
Фоны для сообщений
Apple открыла дорогу кастомизации: теперь можно выбрать собственный фон для чатов — как для отдельного собеседника, так и для группы. Стоит учитывать, что фон отображается у всех участников переписки.
Помимо этого, Messages получили поддержку опросов, фильтрацию сообщений, индикаторы набора текста в группах и переводы денег через Apple Cash.
Image Playground и Genmoji
Это скорее дополнительный бонус, но в iOS 26 Apple сделала так, что Image Playground и Genmoji стали заметно удобнее. Теперь можно склеивать сразу несколько эмодзи и получать новый символ — гораздо проще, чем начинать с чистого листа. Ещё важнее, что в Genmoji и Image Playground теперь работают «эмоциональные» эмодзи: они действительно добавляют эмоцию. Раньше инструменты генерации картинок у Apple почти не умели показывать даже базовые чувства вроде радости, грусти или злости, и от этого пользы было мало. В iOS 26 ситуация стала получше.
Если ты пока не пробовал Image Playground, самое время заглянуть. Apple подтянула качество картинок, которые строятся на основе фото твоих близких и друзей. А если у тебя есть платная подписка на ChatGPT, можно ещё и использовать все его возможности по генерации изображений.
Почётные упоминания
Кроме основных нововведений, в iOS 26 появилось ещё несколько полезных мелочей:
- Passwords — приложение показывает историю паролей.
- Battery UI — отслеживание средней нагрузки и расхода батареи приложениями.
- Time to Charge — отображение времени до полной зарядки.
- Photos — библиотека и коллекции снова разделены на отдельные вкладки.
- AutoMix — плавные переходы треков в Apple Music.
- SharePlay для звонков — совместный просмотр и прослушивание контента даже без FaceTime.
- Visited Places в Maps — хранение истории посещённых мест.
- DualSense USB-C pairing — подключение геймпада напрямую кабелем.
Есть и спорные решения
Некоторые функции пока выглядят «сыро»:
- Отслеживание заказов в Wallet работает только при наличии писем в Mail.
- Preview дублирует возможности Files и Markup, вызывая путаницу.
- Games выглядит как копия раздела App Store.
- Reminders не всегда корректно подсказывает задачи.
- Shortcuts остались слишком сложными для большинства пользователей.
- Hold Assist сбивается, если на линии музыка с текстом или автоинформатор.
Итог
iOS 26 принесла массу изменений, но именно функции, улучшающие повседневный опыт, выделяются на фоне остальных. Фильтрация спама, экранная проверка звонков, гибкая настройка виджетов и Visual Intelligence делают систему удобнее и современнее.