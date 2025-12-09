Oppo выпустила в Китае новый смартфон среднего класса, который получил уже знакомый дизайн и характеристики. Модель Oppo A6L является ребрендингом Oppo A6 Max, представленного в августе на китайском рынке. Поэтому устройство предлагает те же ключевые параметры, включая аккумулятор на 7 000 мА·ч с кремний-углеродной технологией, 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей (FHD+ 120 Гц), процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 и основную камеру на 50 МП.

Как и A6 Max, Oppo A6L имеет степень защиты IP68/IP69 от воды и пыли и работает на Android 15 с оболочкой ColorOS 15. Единственное заметное отличие — смартфон представлен в единственной версии с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.

Oppo A6L доступен в цветах белый, голубой и розовый по цене 1 799 юаней (около 255 долларов). Сейчас устройство продаётся только в Китае.