Компания Oppo официально представила на китайском рынке два новых бюджетных смартфона — Oppo A6i+ и Oppo A6v. Обе модели ориентированы на доступный сегмент и делают ставку на увеличенную автономность за счёт ёмких аккумуляторов. Ниже — все основные подробности о новинках.

Смартфоны получили крупные 6,75-дюймовые дисплеи с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1125 нит, что обеспечивает хорошую читаемость на улице. Также заявлена поддержка DC Dimming для снижения нагрузки на глаза. В основе обеих моделей лежит процессор MediaTek Dimensity 6300. Oppo A6v предлагается с объёмом оперативной памяти до 8 ГБ и накопителем до 256 ГБ, тогда как более продвинутый Oppo A6i+ доступен в конфигурациях вплоть до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 7000 мАч у Oppo A6v и 6500 мАч у Oppo A6i+. Оба смартфона работают под управлением Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15 сразу «из коробки».

В камерах различия минимальны. Основной модуль у обеих моделей — 50-мегапиксельный. Фронтальная камера у Oppo A6i+ имеет разрешение 5 Мп, тогда как Oppo A6v оснащён 8-мегапиксельной селфи-камерой. Среди других характеристик — проводная быстрая зарядка мощностью 45 Вт, боковой сканер отпечатков пальцев, поддержка управления в перчатках и при влажных руках, а также набор ИИ-функций. Защита от пыли и воды различается: Oppo A6i+ получил рейтинг IP69, а Oppo A6v — IP64.

В Китае уже открыты предзаказы на новые смартфоны, а официальные продажи стартуют 6 февраля. Oppo A6i+ будет доступен в цветах Glacier White и Chestnut Brown, а Oppo A6v — в расцветках Glacier Blue, Titanium Purple и Wilderness Green.





Цены в Китае следующие:

Oppo A6i+:

версия 8 ГБ + 256 ГБ — 1499 юаней (примерно 216 долларов США)

версия 12 ГБ + 256 ГБ — 1599 юаней (примерно 230 долларов США)

версия 12 ГБ + 512 ГБ — 1799 юаней (примерно 259 долларов США)

Oppo A6v:

версия 8 ГБ + 256 ГБ — 1199 юаней (примерно 172 доллара США)