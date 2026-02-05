Компания Philips запустила в Китае игровой монитор Evnia 27M2N5500XD и раскрыла полные характеристики одной из самых быстрых моделей на рынке. Новинка выделяется сверхвысокой частотой обновления — до 540 Гц при QHD-разрешении и до 1000 Гц в специальном режиме с пониженным разрешением, что делает её быстрее большинства современных OLED-мониторов, хотя и с определёнными компромиссами.

В основе Evnia 27M2N5500XD лежит улучшенная IPS-матрица TCL CSOT типа HFS Shoot — такая же используется в AOC AGON AGP277QK. Диагональ экрана составляет 27 дюймов, нативное разрешение — 2560 × 1440 пикселей. Монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400 и обеспечивает яркость до 500 нит в HDR и 350 нит в SDR. Контрастность заявлена на уровне 2000:1, цветовой охват — 96% DCI-P3, 100% sRGB и 94% Adobe RGB.

Главная особенность модели — гибкие режимы обновления. В стандартном режиме монитор работает на частоте 540 Гц (в разгоне) при QHD, а при снижении разрешения до HD (1280 × 720) частота может достигать 1000 Гц. Время отклика составляет 1 мс, а с включенным режимом Smart MBR — до 0,3 мс. Также поддерживается технология адаптивной синхронизации FreeSync VRR.

Для геймеров Philips добавила фирменные функции Smart Sniper, Shadow Boost и Smart Crosshair, которые улучшают видимость в тёмных сценах и повышают точность прицеливания.

Набор разъёмов включает DisplayPort 2.1 с пропускной способностью 80 Гбит/с, HDMI 2.1 (48 Гбит/с), а также аудиовыход для наушников. Монитор оснащён эргономичной подставкой с регулировкой по высоте, наклону, повороту и развороту в портретный режим.





Evnia 27M2N5500XD уже поступил в продажу в Китае, а глобальный релиз ожидается позже. Информации о цене пока нет.