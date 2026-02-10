Компания Alienware официально выпустила на китайском рынке новый игровой монитор AW2526HL с диагональю 24,5 дюйма. Новинка уже появилась в продаже на площадке JD.com по цене 1199 юаней, что эквивалентно примерно 173 долларам США.

Alienware AW2526HL оснащён IPS-матрицей с разрешением 1920 × 1080 пикселей и нативной частотой обновления 300 Гц. Время отклика составляет 1 мс (GtG), что позволяет снизить размытие и эффект шлейфов при быстрых движениях в динамичных играх.

Экран обеспечивает типичную яркость 400 нит и контрастность 1000:1. Монитор отображает 8-битный цвет и охватывает 99% цветового пространства sRGB, что делает его подходящим не только для игр, но и для повседневной работы с мультимедиа и контентом.

Устройство поддерживает технологии AMD FreeSync Premium и VESA Adaptive-Sync, обеспечивая плавное изображение без разрывов кадров. Также реализована аппаратная система снижения синего света ComfortView Plus с сертификацией TÜV Rheinland, которая уменьшает нагрузку на глаза без ухудшения цветопередачи.

С точки зрения эргономики монитор оснащён полностью регулируемой подставкой: угол наклона можно изменять от -5 до +21 градуса, доступна регулировка по высоте до 130 мм, а также поворот экрана в портретный режим. Кроме того, поддерживается крепление VESA для настенного монтажа.





Для подключения предусмотрены два порта HDMI 2.1 (TMDS) и один DisplayPort 1.4. Монитор также прошёл сертификацию TÜV по комфорту для глаз и соответствует ряду требований по стабильности частоты обновления и точности цветопередачи. Alienware предоставляет трёхлетнюю гарантию с заменой оригинальных комплектующих при стандартных условиях эксплуатации.