NVIDIA, столкнувшись с беспрецедентным спросом на чипы для искусственного интеллекта, приняла стратегическое решение отложить выпуск игровых видеокарт нового поколения. Согласно инсайдерскому отчету издания The Information, компания не представит обновлённую линейку GeForce RTX 50 в 2026 году, что станет первым подобным случаем за три десятилетия её существования.

Причиной исторического решения стали радикальные изменения в бизнес-модели NVIDIA. Если в первом квартале 2022 года на игровые GPU приходилось 35% выручки компании, то к 2025 году эта доля сократилась до примерно 8%. Одновременно прибыльность ИИ-ускорителей (чипы серии H100, B200 и их преемники) достигла 65% против 40% у потребительских видеокарт. Глобальный дефицит чипов памяти, спровоцированный бумом ИИ-инфраструктуры, также вынудил компанию перераспределить ограниченные производственные мощности в пользу более доходного сегмента.

Для игровой индустрии это означает замораживание технологического прогресса. Геймеры, уже столкнувшиеся с дефицитом и завышенными ценами на текущие модели RTX 50-й серии, не получат ожидаемого обновления «Super» в 2026 году. Более того, как отмечает The Information, может сдвинуться и релиз следующего архитектурного поколения (условно «RTX 60»), массовое производство которого первоначально планировалось на конец 2027 года.

Тем временем сама NVIDIA продолжает наращивать поставки ИИ-ускорителей для дата-центров Microsoft, Google, Amazon и OpenAI, чьи потребности в вычислительных ресурсах удваиваются каждые несколько месяцев. Аналитики предполагают, что компания может представить гибридные решения — карты на архитектуре Blackwell с урезанными для гейминга tensor-ядрами, но их стоимость окажется значительно выше традиционных игровых моделей. Официальных комментариев от NVIDIA на момент публикации не поступало.