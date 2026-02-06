Nvidia выпустила нативное приложение GeForce NOW для Linux в бета-режиме. На данный момент оно поддерживает системы на базе Ubuntu 24.04 и новее. По словам компании, новое настольное приложение ориентировано на пользователей ПК и по возможностям и интерфейсу ближе к версиям для Windows и macOS, в отличие от прежнего Linux-опыта, который в основном был рассчитан на сценарии использования Steam Deck.

На поддерживаемых тарифах и конфигурациях Nvidia обещает потоковую передачу игр с разрешением до 5K при 120 кадрах в секунду или 1080p с частотой до 360 кадров в секунду — в зависимости от возможностей системы и выбранных настроек. Компания также подчёркивает, что пользователи фактически получают «производительность уровня GeForce RTX 5080 из облака», включая такие RTX-функции, как трассировка лучей и DLSS, если они поддерживаются конкретной игрой и сервисом.

Бета-версия для Linux распространяется через официальный сайт Nvidia в виде установочного файла с расширением .bin. Для установки необходимо сделать файл исполняемым с помощью команды chmod +x, а затем запустить установщик. В документации поддержки также указано, что приложение распространяется в формате Flatpak, что во многих случаях подразумевает дополнительную загрузку окружения размером около 2 ГБ.

В руководстве по настройке для Linux Nvidia приводит рекомендации по интернет-соединению. Например, для стриминга в 5K при 120 кадрах в секунду требуется пропускная способность около 65 Мбит/с. Также отмечается, что задержка до дата-центра Nvidia должна быть не выше 80 мс, а для оптимального опыта рекомендуется менее 40 мс.

При этом бета-версия на Linux пока имеет ряд ограничений. В частности, на данный момент не поддерживаются HDR, кодек AV1 и функции Cloud G-Sync и VRR, а также некоторые другие возможности, доступные на Windows и macOS.



