Samsung, по сообщениям южнокорейских источников, уже в этом месяце начнёт массовое производство памяти шестого поколения HBM4 (High-Bandwidth Memory). Эти передовые чипы, как ожидается, будут использоваться в следующем поколении ИИ-ускорителей Nvidia под кодовым названием Vera Rubin, запуск которых запланирован на конец этого года.

Согласно отчёту, Samsung может начать поставки HBM4 для Nvidia уже на следующей неделе — символично, что это совпадает с празднованием Лунного Нового года. Ранее уже появлялась информация о таком графике, и теперь она подтверждается. Новые чипы будут устанавливаться в графические процессоры Rubin, ориентированные на серверы генеративного ИИ и гиперскейлеров. Samsung в последнее время активно инвестировала в расширение производственных мощностей именно под HBM4.

Если данные верны, Samsung станет первой компанией, запустившей HBM4 в массовое производство, обойдя SK Hynix — текущего лидера рынка HBM. В поколениях HBM3 и HBM3E Samsung заметно отставала от SK Hynix и Micron, но с переходом на HBM4 компания, похоже, сумела наверстать упущенное и вернуть себе конкурентное преимущество.

Для сравнения, современные ИИ-ускорители вроде Nvidia B200 и AMD MI350 используют память HBM3E. В этом сегменте доминируют SK Hynix и Micron, тогда как Samsung занимает третью позицию. Однако в новом поколении HBM4 именно Samsung, по прогнозам, станет крупнейшим поставщиком.

Также сообщается, что HBM4-чипы Samsung успешно прошли финальную валидацию Nvidia, после чего компания уже разместила заказы. Поскольку Nvidia была заинтересована в максимально раннем доступе к HBM4, Samsung подстроила сроки массового производства под требования партнёра.





Помимо Nvidia, потенциальными клиентами Samsung в сегменте HBM4 могут стать Amazon и Google (Alphabet), которые разрабатывают собственные ИИ-ускорители для будущих дата-центров. Если это подтвердится, Samsung может закрепить за собой ключевую роль в следующем витке гонки ИИ-железа.