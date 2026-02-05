Выход нового электромобиля на рынок обычно сопровождается ростом цен, который объясняют улучшенными технологиями. Однако Opel решил пойти другим путем. После презентации обновленных Opel Astra и Opel Astra Sports Tourer на Брюссельском автосалоне компания официально открыла прием заказов. Главная новость заключается в том, что автомобиль получил более емкую батарею и увеличенный запас хода, но цена при этом осталась прежней. Для автомобильного рынка это редкий случай, когда покупатель получает больше, не переплачивая.

Основным обновлением для Astra Electric стала новая батарея емкостью 58 кВт·ч. Она обеспечивает хэтчбеку официальный запас хода до 454 км, что примерно на 35 км больше по сравнению с предыдущей версией. Независимо от того, выбираете ли вы стандартный хэтчбек или более вместительный универсал Astra Sports Tourer Electric, запас хода увеличился без доплаты.

Для тех, кто пока не готов полностью перейти на электротягу, Opel предлагает альтернативы. В линейке доступны гибридная версия мощностью 107 кВт (145 л.с.), подключаемый гибрид с отдачей 144 кВт (196 л.с.), а также дизельный вариант с 1,5-литровым двигателем. Таким образом, Opel стремится предложить подходящий вариант для любого типа водителей и их предпочтений.

Внешне обновленный Opel Astra стал выглядеть более современно и выразительно. Передняя часть выполнена в фирменном стиле Opel Vizor — это темная панель, в которую интегрированы датчики и камеры. Впервые в истории модели логотип Opel Blitz получил подсветку. Дизайн вдохновлен концептом Corsa GSE Vision Gran Turismo. Дополняют образ новые варианты 17- и 18-дюймовых колес, а также два свежих цвета кузова — Kontur White и Klover Green, последний особенно выделяется в городском потоке.

Безопасность при движении в темное время суток улучшена за счет системы освещения Intelli-Lux HD. Она использует более 50 000 микроскопических световых элементов, которые точно формируют световой пучок. Система распознает дорожные знаки, снижает отражение света от них и автоматически затемняет зоны вокруг других автомобилей, чтобы не ослеплять встречных водителей. При этом остальная часть дороги остается ярко освещенной. Эта технология входит в стандартное оснащение только топовой версии Ultimate.





Для повышения комфорта в дальних поездках все новые версии Astra оснащаются сиденьями Intelli-Seats. Их особенность — углубление в центральной части, которое снижает нагрузку на копчик. Решение простое, но эффективное. В комплектациях GS и выше устанавливаются сиденья, сертифицированные немецкими специалистами по эргономике и здоровью спины.

Интерьер также был доработан. Графика экранов стала более понятной и удобной для восприятия во время движения. В рамках экологического подхода рулевое колесо отделано веганскими материалами, а обивка сидений может быть выполнена из переработанной ткани ReNewKnit.

Одной из самых интересных новых функций Astra Electric стала поддержка V2L (Vehicle to Load). Это означает, что автомобиль может работать как мобильный источник питания. К нему можно напрямую подключать электровелосипеды, туристическое оборудование или другие устройства, что особенно удобно для поездок на природу.

Практичность моделей сохранилась на высоком уровне. Хэтчбек Astra вмещает до 1 339 литров груза при сложенных задних сиденьях. Универсал Astra Sports Tourer еще вместительнее — до 1 634 литров.

В Германии цена Opel Astra Electric начинается с 37 990 евро, а Astra Sports Tourer Electric — с 39 490 евро. Гибридная версия доступна от 32 990 евро, подключаемый гибрид стоит от 38 460 евро, а дизельный вариант — от 34 640 евро. Электрические версии остаются самыми дорогими в линейке, но при этом находятся в пределах досягаемости для большинства покупателей, рассматривающих покупку электромобиля.