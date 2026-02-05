Компания Anthropic выпустила обновлённую версию своей флагманской ИИ-модели Claude Opus 4.6, всего через три месяца после релиза Opus 4.5. Ключевым нововведением стала функция «команд агентов», позволяющая распределять сложные задачи между несколькими виртуальными специалистами, которые работают параллельно и координируют действия между собой.

«Вместо того чтобы один агент последовательно выполнял задачи, вы можете разделить работу между несколькими — каждый отвечает за свою часть», — пояснил руководитель отдела продуктов Anthropic Скотт Уайт, сравнив систему с работой слаженной человеческой команды. Например, при разработке приложения один агент может проектировать архитектуру, другой — писать код, третий — тестировать функционал, а четвёртый — готовить документацию, обмениваясь промежуточными результатами в реальном времени. Функция доступна в бета-режиме для пользователей платного плана Claude Pro и через API.

Технические улучшения включают расширение контекстного окна до 1 миллиона токенов (эквивалент примерно 750 000 слов или несколько тысяч страниц текста), что позволяет модели анализировать объёмные кодобазы, длинные юридические документы или научные исследования без потери связности. Эта возможность ранее была представлена в более простых моделях линейки Sonnet и теперь интегрирована в флагманскую версию.

Стратегически важным шагом стала прямая интеграция Claude в Microsoft PowerPoint. Пользователи теперь могут создавать и редактировать презентации через боковую панель в интерфейсе PowerPoint, используя текстовые команды — например, «сгенерируй пять слайдов о трендах ИИ на 2026 год» или «перефразируй этот текст для руководителей». Ранее Claude лишь создавал файл, который требовалось открывать и дорабатывать отдельно.

По словам Уайта, модель эволюционировала из узкоспециализированного инструмента для программистов (Claude Code) в универсального помощника для специалистов разных областей — финансовых аналитиков, менеджеров продуктов, исследователей и маркетологов. «Люди используют Claude Code не только для программирования, но и для решения аналитических задач, потому что это эффективный инструмент для структурированной работы», — отметил он.



