Согласно свежим данным, Starfield может выйти на PlayStation 5 уже 7 апреля и будет доступна в стандартном и премиальном изданиях.

О планах Bethesda выпустить научно-фантастическую RPG на консоли Sony сообщалось уже довольно давно. В прошлогодних отчетах утверждалось, что релиз версии для PS5 намечен на весну 2026 года.

Тогда же источники отмечали, что игра не выйдет на PlayStation 5 в 2025 году из-за «слабых» продаж первого сюжетного дополнения Shattered Space. Сообщалось, что выпуск PS5-версии планируется синхронизировать с выходом второго дополнения, которое также должно принести различные улучшения качества жизни в игре.

Появление Starfield на PS5 ожидают с тех пор, как Microsoft в феврале 2024 года представила свое «видение будущего Xbox», объявив о планах выпускать часть своих игр на консолях PlayStation и Nintendo.

Первыми проектами, которые вышли за пределы экосистемы Xbox, стали Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves и Grounded. С тех пор на PS5 уже вышел или был подтвержден к релизу целый ряд прошлых, текущих и будущих игр от Xbox Game Studios.





Кроме того, в прошлом году известный инсайдер Nate the Hate, неоднократно публиковавший достоверную информацию о неанонсированных проектах, заявил, что Starfield также получит версию для Nintendo Switch 2.