Samsung недавно начала тизерить запуск серии Galaxy F70 и теперь официально подтвердила дату презентации. Первой моделью в линейке станет Galaxy F70e, который получит основную камеру на 50 Мп и аккумулятор ёмкостью 6 000 мА·ч.

Galaxy F70e дебютирует 9 февраля и поступит в продажу через официальный онлайн-магазин Samsung и другие площадки. Задняя панель устройства выполнена с текстурой под кожу, а цветовые варианты включают Limelight Green и Spotlight Blue.

Смартфон оснащён двойной основной камерой, состоящей из 50-мегапиксельного главного сенсора и 2-мегапиксельного датчика глубины. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп.

Samsung также подтвердила, что Galaxy F70e получит дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 800 нит. На официальных изображениях виден каплевидный вырез под фронтальную камеру и довольно толстые рамки вокруг экрана.

Устройство будет оснащено аккумулятором ёмкостью 6 000 мА·ч, однако характеристики зарядки пока не раскрываются. Ожидается, что Samsung поделится дополнительными подробностями в ближайшие дни.



