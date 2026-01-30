Vivo начала тизерную кампанию серии V70 в Индии, официально представив дизайн и ключевые спецификации двух моделей — V70 и V70 Elite — на специальной странице индийского сайта компании.

Серия получит дисплеи OLED с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит

Смартфоны оснастят батареями на 6500 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт

Основная камера на 50 Мп получит оптическую стабилизацию, перископный телеобъектив обеспечит трёхкратный оптический и стократный цифровой зум

Официальная страница раскрывает, что серия Vivo V70 будет работать на процессоре Snapdragon 8s Gen 3. Однако ранее появившиеся записи в Geekbench для V70 и V70 Elite показали, что эти модели получат чипсеты Snapdragon 7 Gen 4 и Snapdragon 8s Gen 3 соответственно.

Дисплей и программное обеспечение

Линейка получит OLED-панели с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. Устройства будут работать под управлением Android 16 на базе OriginOS 6 с обещанием четырёх лет обновлений операционной системы Android и шести лет обновлений безопасности. Серия поставляется с оперативной памятью LPDDR5x и накопителем UFS 4.1, стартовая конфигурация составит 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.

Камеры флагманского уровня

Линейка Vivo V70 включит 50-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой автофокуса. Задняя система камер будет состоять из основного 50-мегапиксельного модуля флагманского уровня с оптической стабилизацией, сверхширокоугольного объектива и 50-мегапиксельной перископной телефото-камеры с трёхкратным оптическим зумом и стократным цифровым зумом. Вероятно, обе модели получат идентичный набор камер.

Автономность и защита

Vivo V70 и V70 Elite оснастят батареями ёмкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Оба смартфона также получат алюминиевую рамку и корпус со степенью защиты IP68/69 от пыли и воды.





Запуск серии в Индии ожидается в феврале, хотя точная дата пока не объявлена. Официальные тизеры подтверждают, что Vivo позиционирует новую линейку как устройства с серьёзными фотовозможностями и продолжительной автономностью.