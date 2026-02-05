Уже долгое время ходят слухи о том, что Apple собирается выпустить MacBook Pro с OLED-дисплеем. Также неоднократно упоминалось, что поставщиком OLED-панелей для этих ноутбуков станет Samsung Display.

Согласно новому отчёту, Apple действительно планирует представить переработанный MacBook Pro уже в этом году. Ожидается, что обновлённая модель получит сразу несколько крупных изменений.

Сообщается, что новый MacBook Pro будет оснащён процессором Apple M6 и OLED-панелью производства Samsung Display. При этом слухи о поддержке сенсорного управления противоречивы: одни источники утверждают, что экран будет сенсорным, другие же говорят, что эта функция появится только в версиях с чипами M6 Pro и M6 Max.

По данным южнокорейских СМИ, Samsung Display начнёт массовое производство OLED-панелей восьмого поколения уже в мае этого года. Это станет первым в мире серийным выпуском OLED-панелей такого поколения.

Компания, как сообщается, будет выпускать панели в двух размерах — 14 и 16 дюймов, что напрямую указывает на диагонали дисплеев будущих MacBook Pro. Samsung Display рассчитывает поставить до 2 миллионов OLED-панелей для этих ноутбуков к концу текущего года.





Ожидается, что Samsung Display станет единственным поставщиком OLED-дисплеев для первого OLED MacBook Pro от Apple. Китайская компания BOE также пытается войти в цепочку поставок, однако пока неясно, сможет ли она соответствовать строгим требованиям Apple. Учитывая масштаб ожидаемых изменений, этот апдейт может стать одним из самых значимых для линейки MacBook Pro за последние годы.