Amazfit выпустила очередное обновление для умных часов Bip 6 — прошивку версии 3.10.0.1. Это уже вторая попытка компании внедрить функцию мониторинга уровня энергии BioCharge для владельцев этой модели. Помимо этого, обновление приносит и другие улучшения в работе устройства.

Последнее обновление Amazfit Bip 6 выходило в начале января 2026 года под номером 3.8.0.1. Тогда компания заявила о добавлении функции BioCharge, однако пользователи сообщали, что она работала некорректно или не появлялась вовсе.

Согласно сообщениям пользователей на Reddit, новая прошивка 3.10.0.1 действительно активирует BioCharge у всех владельцев Amazfit Bip 6, полностью заменяя прежнюю функцию Readiness. Размер обновления составляет 9,05 МБ. Примечательно, что список изменений полностью совпадает с тем, что ранее был опубликован для прошивки 6.9.0.1, выпущенной для модели Amazfit Active 2.

После установки обновления пользователи Bip 6 получат обновлённые голосовые подсказки во время тренировок, улучшенное приложение погоды с более качественным источником данных, а также оптимизированный алгоритм расчёта показателя сна. Кроме того, был доработан значок регулировки яркости экрана в центре управления. Ещё одно полезное изменение — после очистки всех уведомлений часы автоматически возвращаются к циферблату.

Как и обычно, обновление для Amazfit Bip 6 распространяется поэтапно, начиная с пользователей в США, Канаде и Китае. На данный момент неизвестно, когда прошивка версии 3.10.0.1 станет доступна всем владельцам часов.



