Представленный в Китае в сентябре смартфон Xiaomi 17 всё ещё ждёт международного релиза. Хотя компания не публиковала официальной информации о запуске за пределами Китая, инсайдер поделился предполагаемыми сроками выхода устройства на глобальный рынок.

По его данным, мировая презентация Xiaomi 17 может состояться в январе 2026 года. Ожидается, что примерно в это же время смартфон появится и в Индии.

Тем временем на платформе Geekbench заметили смартфон Xiaomi с номером модели 25113PN0EC. Предполагается, что это глобальная версия Xiaomi 17. В базе данных указаны Android 16, 12 ГБ оперативной памяти и чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. В тестах устройство набрало 3 176 баллов в однопоточном режиме и 10 010 баллов в многопоточном.

Ожидается, что международная версия сохранит те же характеристики, что и китайская. Смартфон оснащён 6,3-дюймовым LTPO AMOLED экраном с частотой 120 Гц, тройной камерой на 50 МП, фронтальной камерой на 50 МП и аккумулятором ёмкостью 7 000 мА·ч с поддержкой зарядки 100 Вт по кабелю и 50 Вт по беспроводной технологии.