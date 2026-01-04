Компания Motorola готовится представить флагманский смартфон Motorola Signature сразу на нескольких рынках. За несколько дней до официального анонса известный инсайдер Эван Бласс опубликовал полные характеристики устройства, благодаря чему уже сейчас можно составить подробное представление о будущем флагмане бренда.

Согласно утечке, Motorola Signature получит 6,8-дюймовый Extreme AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K (2780 × 1264 пикселя) и плотностью 446 ppi. Экран поддерживает частоту обновления до 165 Гц, пиковую яркость до 6200 нит, а также технологии Dolby Vision и HDR10+. Под дисплеем расположен сканер отпечатков пальцев, а защиту экрана обеспечивает стекло Gorilla Glass Victus 2.

В основе смартфона будет лежать флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5. Устройство выйдет в конфигурациях с 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и накопителем UFS 4.1 объёмом 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5200 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки TurboPower мощностью 90 Вт, беспроводной зарядки на 50 Вт, а также обратной зарядки — 10 Вт по беспроводному каналу и 5 Вт по кабелю. Приятной особенностью станет наличие зарядного устройства в комплекте.

Камеры станут одной из сильных сторон Motorola Signature. Спереди установлен 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-500. Основная камера включает 50-мегапиксельный модуль Sony LYT-828, дополненный 50-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой с автофокусом и 50-мегапиксельным перископическим телефото-модулем Sony LYT-600 с 3-кратным оптическим и до 100-кратного цифровым зумом. Смартфон поддерживает видеозапись в 8K с Dolby Vision при 30 кадрах в секунду, а также 4K Dolby Vision при 60 и 30 кадрах в секунду.

Одним из ключевых преимуществ новинки станет долгосрочная программная поддержка. Motorola Signature станет первым смартфоном компании, для которого заявлено до семи лет обновлений операционной системы и патчей безопасности. Устройство будет поставляться с Android 16, поверх которого, вероятно, будет установлена фирменная оболочка Hello UX.





Среди прочих характеристик заявлены стереодинамики, поддержка eSIM, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 6.0 и разъём USB-C. Корпус смартфона выполнен с алюминиевой рамкой, соответствует военному стандарту MIL-STD-810 и имеет защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Габариты устройства составят 162,1 × 76,4 × 6,99 мм, а вес — около 186 грамм.