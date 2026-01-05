Стартап Takway, который называет себя «Nintendo эпохи AI-роботов», представил на CES 2026 виртуального питомца в духе Tamagotchi. Новинка под названием Sweekar задумана как персональный AI-компаньон, который всегда с вами и со временем формирует собственный характер.

Sweekar — это искусственный интеллект, встроенный в карманную игрушку размером с ладонь. Устройство выполнено в виде милого яйца с ушками и экраном вместо лица. Как и в классическом Тамагочи, за питомцем нужно ухаживать: кормить его, играть с ним и уделять внимание, чтобы он оставался довольным и «здоровым». Его настроение и мимика напрямую зависят от того, насколько хорошо о нём заботятся.

При этом Sweekar идёт значительно дальше обычных виртуальных питомцев. Он запоминает голос владельца и совместные занятия, а по мере взросления становится более самостоятельным. Достигнув зрелого возраста, питомец начинает сам себя развлекать, «отправляется» в виртуальные путешествия и возвращается с рассказами о своих приключениях — чем-то напоминая цифровых компаньонов вроде Finch.

Устройство будет доступно в розовом, жёлтом и голубом цветах. Также пользователи смогут менять внешние оболочки и покупать забавные аксессуары и костюмы. У Sweekar предусмотрено четыре стадии жизни, и с каждой из них он требует всё меньше внимания.

На первом этапе питомец находится в закрытом яйце и проходит двухдневный период «инкубации». После этого оболочка «раскрывается», и на экране появляется лицо. Далее владелец должен заботиться о Sweekar, чтобы провести его через стадии младенца и подростка. Став взрослым, питомец начинает функционировать автономно, и риск «потерять» его из-за невнимательности исчезает. Начиная с 51-го уровня Sweekar считается неуничтожимым — по крайней мере в виртуальном смысле. Разумеется, само устройство всё равно нужно заряжать и беречь от поломок.





Окончательная цена пока не объявлена, но Takway ожидает, что Sweekar будет стоить в пределах 100-150 долларов. В ближайшее время компания планирует запустить кампанию на Kickstarter.