Компания Belkin анонсировала на выставке CES 2026 систему беспроводной передачи изображения, которая позволяет выводить экран ноутбука, планшета или смартфона на другой дисплей без использования Wi-Fi или Bluetooth. Устройство под названием ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter оценено в 150 долларов и работает по принципу «подключил и пользуйся».

В комплект входят передатчик в виде USB-C-донгла и приёмник USB-A с HDMI-выходом, который подключается к телевизору, монитору или проектору. Беспроводная передача сигнала осуществляется на расстоянии до 40 метров.

ConnectAir поддерживает трансляцию изображения в разрешении 1080p с частотой 60 Гц. По данным Belkin, задержка составляет менее 80 мс. Адаптер совместим с устройствами с разъёмом USB-C, поддерживающими режим DisplayPort Alt Mode. В их число входят ноутбуки на Windows, macOS и ChromeOS, планшеты вроде iPad Pro и iPad Air на чипах M1 и M2, а также смартфоны с возможностью видеовыхода. Также заявлена поддержка одновременного подключения до восьми передатчиков для совместного использования экрана несколькими пользователями.

Донгл выполнен в чёрном цвете. В продаже устройство пока не появилось, однако его выход ожидается в начале текущего года.