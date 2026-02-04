Компания Belkin представила лимитированную версию внешнего аккумулятора BoostCharge Slim Magnetic Power Bank 5K, оформленную в стиле анимационного фильма Disney «Зверополис 2», выход которого запланирован на 2025 год. Новинка получила яркий оранжево-белый дизайн с изображениями персонажей мультфильма и ориентирована на поклонников франшизы.

Belkin x Zootopia 2 BoostCharge Slim Magnetic Power Bank 5K выполнен в двухцветной гамме. Сторона с беспроводной зарядной площадкой оформлена в оранжевом цвете и украшена изображениями детектива Джуди Хоппс, Ника Уайлда и других героев. На обратной стороне с белым фоном размещены логотип «Зверополис 2» и дополнительное изображение главных персонажей.

Аксессуар позволяет заряжать одно или два устройства одновременно. Он оснащён магнитной беспроводной зарядкой мощностью до 7,5 Вт и разъёмом USB-C с проводной зарядкой до 15 Вт. При одновременной зарядке двух устройств мощность распределяется следующим образом: 7,5 Вт по кабелю и 5 Вт по беспроводному каналу. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мА·ч.

Пауэрбанк отличается компактными размерами — 102 × 71,6 × 10,6 мм и весит около 119 граммов, что делает его удобным для повседневного ношения и использования с совместимыми смартфонами.

В Китае новинка поступила в продажу по цене 239 юаней, что эквивалентно примерно 34 долларам США. Обычная версия этого аккумулятора уже продаётся в других странах, включая США и Германию, где она предлагается по цене около 34,99 евро.



