На выставке CES 2026 компания Withings анонсировала новые умные весы Body Scan 2, которые, по заявлению производителя, стали первыми домашними весами, способными выявлять признаки некоторых сердечно-сосудистых проблем, включая риск развития гипертонии.

Withings Body Scan 2 объединяют напольные весы и выдвижную ручку с электродами. За примерно 90 секунд устройство анализирует более 60 различных биомаркеров. Часть из них ранее не использовалась в линейке Body Scan, а некоторые функции Withings называет уникальными для домашних весов.

Одной из ключевых новинок стало уведомление о риске артериальной гипертензии. Весы определяют его без использования манжеты, применяя специальную AI-модель для анализа состояния сосудов. Это позволяет выявить один из главных факторов риска инсульта на ранней стадии. Ещё одной новой функцией стало обнаружение возможных нарушений гликемической регуляции, что может служить ранним сигналом преддиабета. Кроме того, Body Scan 2 впервые среди домашних весов поддерживают импедансную кардиографию (ICG), которая помогает оценить, как сердце перекачивает кровь и какие факторы могут на это влиять.

По словам Withings, многие из этих измерений имеют клиническую валидацию и предназначены для того, чтобы помочь пользователям вовремя обратить внимание на факторы образа жизни, которые обычно остаются незамеченными.

Компания подчёркивает, что Body Scan 2 нацелены на борьбу с основным врагом долголетия — скрытым физиологическим воздействием современного образа жизни. Малоподвижность, хронический стресс, проблемы со сном и несбалансированное питание постепенно нарушают работу организма, часто без явных симптомов. Если такие изменения вовремя не выявить, они могут привести к хроническим заболеваниям, таким как диабет, гипертония, фибрилляция предсердий и сердечная недостаточность.





Весы также рассчитывают показатель «траектории здоровья», который наглядно показывает, как изменения в образе жизни могут повлиять на состояние здоровья в долгосрочной перспективе.

Как и другие умные весы Withings, Body Scan 2 поддерживают синхронизацию с внешними сервисами, включая Fitbit, через Android Health Connect. Устройство работает до 15 месяцев без подзарядки и передаёт данные по Wi-Fi или Bluetooth.

Продажи Withings Body Scan 2 стартуют во втором квартале 2026 года. Цена составит 599 долларов.