Samsung делает ставку на масштаб на CES 2026. Компания представила то, что называет первым в мире 130-дюймовым Micro RGB-телевизором под кодовым названием R95H, который предлагает самый широкий среди современных ТВ цветовой охват — 100% BT.2020.

Несмотря на гигантские размеры, Samsung не хочет, чтобы телевизор выглядел громоздко. Вместо образа «огромного чёрного прямоугольника на стене» R95H получил дизайн с рамой, напоминающей окно. По задумке компании, экран должен выглядеть скорее как большой архитектурный элемент интерьера, чем как обычный телевизор.

По словам Samsung, это современная эволюция концепции Timeless Gallery, представленной ещё в 2013 году. Обновлённая рамка Timeless Frame обрамляет 130-дюймовую панель и придаёт ей галерейный облик. Акустическая система встроена прямо в раму, при этом звук настроен с учётом размеров экрана, чтобы изображение и аудио воспринимались как единое целое.

С точки зрения технологий R95H основан на новейшей системе Micro RGB. В неё входят Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro и Micro RGB HDR Pro, которые отвечают за цветопередачу, контраст и яркость.

Искусственный интеллект также используется для более точной проработки тёмных оттенков, улучшения нюансов контраста и сохранения корректных цветов как в ярких, так и в затемнённых сценах.





Телевизор поддерживает 100-процентный охват цветового пространства BT.2020 и имеет сертификацию VDE, подтверждающую высокую точность цветопередачи. Также применяется фирменное антибликовое и низкоотражающее покрытие Samsung, позволяющее сохранять контраст и насыщенность цветов даже в хорошо освещённых помещениях.

R95H поддерживает HDR10+ Advanced и Eclipsa Audio, а также обновлённого Vision AI Companion. В этот набор входят диалоговый поиск, рекомендации и функции вроде AI Football Mode Pro, Live Translate, Generative Wallpaper, а также интеграции с Microsoft Copilot и Perplexity.

Samsung демонстрирует 130-дюймовый Micro RGB-телевизор в своей выставочной зоне на CES 2026 в Лас-Вегасе. Информация о цене и сроках начала продаж пока не раскрыта.