Lava выпустила смартфон Play Max — новую модель в своей линейке Play. Устройство ориентировано на молодую аудиторию и делает ставку на плавный интерфейс, стабильную производительность и комфорт при учёбе, развлечениях и мобильных играх. Среди ключевых особенностей — дисплей с частотой 120 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 7300, система охлаждения с испарительной камерой и чистая версия Android.

Lava Play Max получил корпус с глянцевой отделкой и предлагается в двух цветах. Смартфон оснащён 6,72-дюймовым экраном FHD+ с частотой обновления 120 Гц. Устройство работает на Android 15, без рекламы, предустановленных приложений и лишних уведомлений.

За производительность отвечает MediaTek Dimensity 7300 с частотой до 2,5 ГГц в сочетании с памятью LPDDR4X: 6 ГБ плюс 6 ГБ виртуальной памяти или 8 ГБ плюс 8 ГБ виртуальной памяти. Объём встроенного хранилища составляет 128 ГБ UFS 3.1, при необходимости его можно расширить до 1 ТБ.

Аккумулятор ёмкостью 5 000 мА·ч поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Система охлаждения с испарительной камерой помогает поддерживать стабильную температуру при длительных игровых сессиях.

Основная камера — 50 МП с поддержкой электронной стабилизации, фронтальная — 8 МП. Смартфон записывает видео в разрешении до 4K при 30 кадрах в секунду. Среди других особенностей — защита по стандарту IP54, GPS, Bluetooth, двухдиапазонный Wi-Fi, USB Type-C и поддержка двух SIM-карт.





Lava Play Max будет доступен в цветах Deccan Black и Himalayan White. Продажи начнутся позже в этом месяце. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти стоит 12 999 рупий (примерно 145 долларов), модель с 8 ГБ и 128 ГБ — 14 999 рупий (около 166 долларов).