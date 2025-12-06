Похоже, Xiaomi намерена продолжать активные разработки собственных чипов. В мае 2025 года был представлен смартфон Xiaomi 15S Pro — первый на базе собственного процессора Xring O1. Недавняя утечка указывает на то, что компания уже работает над его преемником.

Информатор Smart Pikachu заявил, что сейчас ведется разработка серии Xiaomi 17S, которая, судя по всему, будет экспериментальной и основана на новом чипе Xring O2 второго поколения. Название серии с буквой «S» подчеркивает ее статус как платформы для тестирования новых технологий.

Xiaomi 15S Pro стал промежуточным обновлением серии Xiaomi 15 Pro, в котором был заменен сторонний чип Qualcomm на собственный процессор Xiaomi. Этот смартфон по сути стал демонстрацией возможностей новой платформы и важным шагом к снижению зависимости от сторонних производителей чипов.

Если утечка подтвердится, то серия Xiaomi 17S продолжит развитие собственной архитектуры, предлагая более высокую вычислительную мощность и улучшенную базовую платформу. Разработка новых компонентов продолжается, и релиз ожидается примерно в 2026 году. Пока серия 17S, скорее всего, останется эксклюзивом для китайского рынка, что даст Xiaomi больше возможностей доработать свои технологии, прежде чем расширять их на другие регионы. Мировые флагманы всё ещё permanecer на проверенных платформах Qualcomm.

Ожидается, что Xring O2 будет использовать ядро ARM Travis, что должно обеспечить значительный прирост производительности, хотя детали пока остаются неизвестными.



