За несколько дней до официального релиза, по всей видимости, полностью размотали будущее обновление Samsung One UI 8.5 для серии Galaxy S25. Информация поступила от известного инсайдера Таруна Ватса, который поделился внутренним списком предполагаемых изменений. Хотя Samsung, вероятно, оставит часть новшеств для более поздних версий, уже сейчас ясно, что обновление сосредоточено на расширении возможностей искусственного интеллекта, более глубокой интеграции устройств в экосистему и повышении удобства использования.

Ключевые нововведения включают улучшение работы AI: Photo Assist теперь позволяет непрерывно редактировать изображения, не засоряя галерею, а Bixby получил расширенный диалоговый режим, что позволяет проще отдавать сложные команды и просматривать историю взаимодействий. Также значительно улучшена интеграция устройств через функциею Storage Share, которая дает возможность просматривать файлы с подключенных устройств прямо в приложении «Мои файлы». В дополнение, Quick Share стал умнее — предлагает рекомендации контактов, автоматически блокирует подозрительные запросы и помогает быстрее делиться контентом.

Планы по персонификации интерфейса включают автоматическую настройку часов на экране блокировки, чтобы они не закрывали лица на фото, обновление виджетов погодных условий с графиками качества воздуха и осадков, а также добавление новых функций в приложении «Часы», таких как ползунок часового пояса и темы будильника, соответствующие погоде. В дополнение переработана страница настроек аккумулятора, улучшены параметры энергосбережения, а также расширены возможности отслеживания здоровья и защиты устройств.

Работа над улучшением DeX, частичная запись экрана и более удобные элементы управления интерфейсом также входят в список изменений.

Планируется, что первая бета-версия для серии Galaxy S25 выйдет уже в середине декабря, а затем обновление будет распространяться на другие устройства. Судя по утечке, Samsung пытается сделать интерфейс более гладким, умным и пользовательски дружественным, устраняя недочеты и добавляя новые функции.



