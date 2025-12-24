Xiaomi официально выпустила в Китае электробритву Mijia Electric Shaver Pro. Новинка получила двухкольцевую систему захвата щетины, высокоскоростной интеллектуальный мотор и 360-градусную плавающую бритвенную головку. Устройство позиционируется как флагманское решение в экосистеме умных устройств Xiaomi и стоит 469 юаней (примерно 66 долларов).

Mijia Electric Shaver Pro оснащена роторной системой с тремя бритвенными головками. Каждая из них использует двухкольцевую волнистую сетку, что увеличивает площадь среза и позволяет захватывать больше волосков за меньшее количество проходов. Дополнительно применяется направляющее микропокрытие с микрошариками, снижающее трение о кожу, а сетка из нержавеющей стали с низким содержанием никеля помогает уменьшить раздражение, что особенно важно для чувствительной кожи.

Внутри используются двойные вогнутые лезвия из нержавеющей стали, изготовленные по технологии металлоинжекционного литья (MIM). Лезвия работают синхронно с внешней сеткой, формируя стабильную систему фиксации щетины, благодаря чему улучшается равномерность бритья и снижается эффект выдергивания волос по сравнению с традиционными конструкциями с прямыми прорезями.

Бритва оснащена высокоскоростным мотором, способным выполнять до пяти миллионов режущих движений в минуту. Встроенный интеллектуальный чип анализирует процесс бритья до 100 раз в секунду и автоматически регулирует мощность в зависимости от густоты щетины. Предусмотрены два режима работы: стандартный со скоростью 2900 об/мин и усиленный режим с частотой 3100 об/мин.

Бритвенная головка имеет всенаправленную плавающую конструкцию с углом 360 градусов, которая адаптируется к различным контурам лица, включая линию челюсти и подбородок. Она поддерживает вертикальные, боковые, наклонные и качающиеся движения, что помогает сократить количество пропущенных участков. Интеллектуальный датчик давления отслеживает силу нажатия и с помощью светового кольца на задней части корпуса в реальном времени подсказывает пользователю, если давление становится избыточным.





Также в устройстве установлен цветной динамический дисплей, отображающий выбранный режим бритья, уровень заряда аккумулятора, состояние дорожной блокировки и напоминания о необходимости обслуживания. Mijia Electric Shaver Pro поддерживает быструю зарядку через разъём Type-C и обеспечивает до 95 дней автономной работы в стандартном режиме или до 90 дней в усиленном режиме при использовании по одной минуте в день. Бритва имеет степень защиты IPX8, полностью водонепроницаема и подходит как для сухого, так и для влажного бритья.