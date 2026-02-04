Samsung прекратила поддержку Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra после пяти лет обновлений, но Galaxy S21 FE продолжит получать апдейты ещё год — он стал единственной моделью в линейке с доступом к One UI 8 на базе Android 16.

Galaxy S21 FE выйдет на One UI 8.5 летом 2026 года, тогда как остальные S21 завершили путь на One UI 7

Причина — задержка релиза почти на год, из-за которой смартфон стартовал с более свежей версией ОС

Samsung гарантировала всем S21 четыре крупных обновления Android и пять лет патчей безопасности

В феврале 2026 года Samsung официально завершила поддержку Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra — ровно через пять лет после старта продаж. Компания выполнила обещание о четырёх крупных обновлениях операционной системы и пяти годах патчей безопасности, но на этом история трёх флагманов закончилась. Galaxy S21 FE оказался в другой ситуации. Обычно Fan Edition-версии выходят через полгода после основной линейки, но S21 FE задержали почти на год — он появился в продаже значительно позже своих собратьев и сразу получил более свежую сборку Android и One UI.

Как задержка превратилась в преимущество

Поздний запуск неожиданно сыграл на руку владельцам S21 FE. Поскольку смартфон стартовал с новой версией системы, обещанные четыре крупных обновления растянулись дальше по времени. Пока S21, S21+ и S21 Ultra остановились на One UI 7, младший брат дотянется до One UI 8 на Android 16 — и это не предел.

Летом S21 FE, вероятно, получит ещё и One UI 8.5. Хотя это промежуточный апдейт на той же версии Android, он принесёт обновлённый интерфейс системных элементов и фирменных приложений Samsung. После этого устройство продолжит получать патчи безопасности до начала 2027 года.

В итоге Galaxy S21 FE проживёт дольше остальных участников серии не из-за мощности или цены, а благодаря случайной задержке релиза. Это редкая ситуация в истории Samsung — когда самая доступная модель линейки оказывается наиболее долгоживущей по части софта.



