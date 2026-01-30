Первые подробности о глобальном запуске серии Xiaomi 17 появились в сети: инсайдеры раскрыли варианты памяти, цветовые решения и предполагаемые цены для европейского рынка.

Xiaomi 17 получит 12 ГБ оперативной памяти с накопителями на 256 или 512 ГБ в трёх цветах

Xiaomi 17 Ultra предложит 16 ГБ памяти с хранилищем 512 ГБ или 1 ТБ

Глобальная версия получит батарею на 6330 мАч вместо 7000 мАч китайской модели, европейская цена стартует от €999

Хотя появляются слухи о пятом члене серии Xiaomi 17 в Китае, компания пока не анонсировала никакие модели Xiaomi 17 на глобальном уровне. Тем не менее картина за пределами Китая начинает проясняться.

Сертификации уже намекнули на международный выход, и теперь новая порция утечек добавляет ясности относительно цветов, вариантов памяти, цен и даже различий в батареях.

Конфигурации памяти и цвета

Согласно утечке, которой поделился инсайдер Sudhanshu Ambhore, Xiaomi готовится запустить серию Xiaomi 17 на глобальном уровне, начав со стандартной модели Xiaomi 17 и старшей Xiaomi 17 Ultra.

Стандартный Xiaomi 17 5G ожидается в двух вариантах памяти: 12 ГБ оперативной памяти в паре либо с 256 ГБ, либо с 512 ГБ встроенного хранилища. Цветовые варианты, как сообщается, включают чёрный, синий и зелёный. Между тем Xiaomi 17 Ultra 5G нацелен на требовательных пользователей с 16 ГБ оперативной памяти и вариантами хранилища на 512 ГБ или 1 ТБ в чёрном, белом и зелёном цветах.





Цены для европейского рынка

Что касается цены, листинг немецкого ритейлера, обнаруженный Notebookcheck, раскрывает, что Xiaomi 17 может продаваться за €1099 для версии на 512 ГБ. Однако учитывая утечку Ambhore, базовой для Xiaomi 17 является конфигурация на 256 ГБ. В результате можно ожидать более низкую стартовую цену, возможно, около €999.

Компромиссы для глобальных покупателей

Листинг ритейлера также раскрывает некоторые аппаратные компромиссы для глобальных покупателей. В то время как Xiaomi 17, продаваемый в Китае, ожидается с массивной батареей на 7000 мАч, глобальная версия, как сообщается, получит меньшую батарею на 6330 мАч. Это всё ещё заметное увеличение на 20 процентов по сравнению с батареей на 5240 мАч, установленной в предыдущей глобальной модели, и она будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Что касается сроков, ожидается, что Xiaomi начнёт продавать Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra на глобальном уровне после завершения MWC 2026 в марте. Мероприятие Mobile World Congress традиционно служит площадкой для анонсов международных версий флагманских устройств китайских производителей.

Различия в ёмкости батареи между китайской и глобальной версиями, вероятно, связаны с необходимостью соблюдения различных нормативных требований и сертификаций для международных рынков. Несмотря на уменьшение ёмкости, глобальная версия всё равно предложит существенное улучшение автономности по сравнению с предшественниками.