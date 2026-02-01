Xiaomi расширила линейку игровых мониторов Redmi в Китае, представив новую 24,5-дюймовую модель G25, которая заполнила нишу между уже выпущенными Redmi G24 и Redmi G27. Устройство ориентировано на киберспортивных игроков, предлагая высокую частоту обновления при минимальной цене.

Монитор получил IPS-панель с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей), стандартным соотношением сторон 16:9 и заявленной частотой обновления 200 Гц — такой же показатель, как у более крупной модели G27. Для снижения задержек производитель указывает время отклика 1 мс (GtG), а углы обзора соответствуют классическим характеристикам IPS-матриц — 178 градусов по горизонтали и вертикали.

В части цветопередачи Redmi G25 обеспечивает пиковую яркость 400 нит, контрастность 1000:1 и охват 95% цветового пространства DCI-P3 при 8-битном выводе цвета. Для комфортного использования в играх реализована адаптивная синхронизация (вероятно, совместимость с AMD FreeSync или NVIDIA G-Sync Compatible), а для защиты зрения — сертификация TÜV Rheinland по снижению синего света и технология DC Dimming.

Конструкция монитора предусматривает базовую подставку с регулировкой наклона и крепление VESA 100×100 мм для установки на кронштейны. Комплект разъёмов минимален: один DisplayPort 1.4, один HDMI (вероятно, версии 2.0) и аудиовыход 3,5 мм. Встроенные динамики и USB-порты отсутствуют, что характерно для бюджетного сегмента.

Официальная цена Redmi G25 в Китае составляет 609 юаней (около $88). Компания пока не анонсировала глобальный релиз, однако учитывая предыдущий опыт международных продаж игровых мониторов Redmi, выход модели за пределы КНР в ближайшие месяцы выглядит вероятным. На фоне дебюта флагманских изогнутых мониторов G Pro 27Qi и G34WQi, Redmi G25 укрепляет позиции Xiaomi в доступном сегменте, конкурируя с такими моделями, как AOC 24G2SP, ASUS TUF Gaming VG249Q1A и бюджетными предложениями Acer и Dell.



