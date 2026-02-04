Калифорнийский стартап Apeiron Labs, основанный бывшим техническим директором венчурного подразделения ЦРУ In-Q-Tel, закрыл раунд финансирования серии A на $9,5 млн для массового производства компактных автономных подводных аппаратов (АПА), предназначенных для кардинального снижения стоимости сбора данных о глубинах океана. Инвестиции возглавили Dyne Ventures, RA Capital Management, Planetary Health и S2G Ventures при участии Assembly Ventures, Bay Bridge Ventures и TFX Capital.

Проблема, которую решает компания, носит фундаментальный характер: около 95% объёма океана остаётся неисследованным из-за дороговизны традиционных методов. Научные суда обходятся в $100 000 в день и движутся медленно, собирая данные точечно, тогда как спутники предоставляют информацию только о поверхностном слое.

Аппараты Apeiron имеют длину около 90 см, диаметр 12,7 см и вес менее 10 кг, что позволяет запускать их с борта небольших судов или даже с самолётов. Конструкция совместима со стандартными пусковыми системами ВМС США. После попадания в воду устройство погружается на глубину до 400 метров, измеряя температуру, солёность и акустические параметры, затем всплывает и передаёт данные через спутниковую связь в облачную операционную систему. Алгоритмы на лету корректируют траекторию аппаратов, используя обновлённые модели океанических течений.

Ключевая инновация — сетецентрический подход. Десятки или сотни АПА, распределённые на расстоянии 10–20 км друг от друга, образуют динамическую измерительную сеть, способную в реальном времени отслеживать изменения на акваториях площадью тысячи квадратных километров. По словам Паппу, это уже снизило стоимость получения океанографических данных в 100 раз, а к 2027 году компания планирует достичь 1000-кратного сокращения затрат.

Потенциальные применения технологии будут охватывать гражданские и военные сферы: прогнозирование ураганов (температурные профили океана — ключевой параметр), оптимизация работы морских ветряных электростанций, мониторинг миграции рыбы для устойчивого рыболовства, обнаружение подводных объектов для ВМС и отслеживание последствий изменения климата. Apeiron уже поставляет аппараты правительственным и частным заказчикам, но новые инвестиции позволят масштабировать производство и развернуть первые крупные массивы датчиков в Атлантике и Тихом океане уже в этом году. В перспективе технология может сделать непрерывный мониторинг глубинного океана таким же обыденным, как получение спутниковых снимков.



