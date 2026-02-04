Huawei проведёт своё первое в этом году мероприятие по запуску новых продуктов 26 февраля. Презентация состоится в Мадриде, Испания. Хотя компания не уточнила, какие именно устройства будут представлены, все признаки указывают на скорый анонс новых смарт-часов.

Слоган мероприятия «The race starts here» («Гонка начинается здесь») и хештег #NowIsYourRun прямо намекают на спортивную направленность новинки с акцентом на бег. С высокой вероятностью речь идёт о новой модели в линейке Watch GT Runner, которая не обновлялась с момента выхода Watch GT Runner в 2021 году.

Дополнительным подтверждением слухов стало объявление Huawei о стратегическом партнёрстве с командой dsm-firmenich Running Team, а также с легендарным марафонцем Элиудом Кипчоге, сделанное в прошлом месяце. Это сотрудничество ещё больше усиливает ожидания появления новых часов, ориентированных именно на бегунов.

В ближайшие дни, по мере приближения даты презентации, Huawei, вероятно, опубликует дополнительные тизеры и подробности о готовящейся новинке.