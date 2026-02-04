Компания Anthropic, создатель чат-бота Claude, официально заявила, что никогда не будет внедрять рекламу в диалоги с своим искусственным интеллектом, напрямую противопоставив свою стратегию подходу конкурента OpenAI, которая уже начала тестировать рекламные интеграции в ChatGPT. В опубликованном на этой неделе манифесте компания назвала рекламу «несовместимой» с философией создания «действительно полезного помощника для работы и глубокого размышления».

Основной аргумент Anthropic строится на этике и психологии взаимодействия. Пользователи часто доверяют ИИ-ассистентам конфиденциальные данные: обсуждают проблемы психического здоровья, делятся рабочими секретами, ведут глубокие интеллектуальные или творческие диалоги. Монетизация этой информации через таргетированную рекламу, по мнению компании, является нарушением доверия и создаёт «жуткую» динамику, где личные откровения могут превратиться в повод для показа коммерческих предложений. «Представьте, что вы спрашиваете совета о стрессе и получаете рекламу БАДов», — иллюстрирует в блоге представитель Anthropic.

Технический аргумент касается качества работы. Claude позиционируется как инструмент для программистов, исследователей и специалистов, требующих глубокой концентрации. Появление рекламных сообщений в процессе написания кода, анализа данных или стратегического планирования разрушило бы фокус и снизило практическую ценность помощника. Компания также указывает на риски для своей «Конституции ИИ» — набора внутренних принципов, где главным приоритетом обозначена «полезность». Внедрение рекламы создало бы конфликт интересов, заставляя модель балансировать между помощью пользователю и скрытым стимулированием коммерческих кликов, что могло бы привести к непредсказуемому поведению.