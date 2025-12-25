24 декабря 2025 года в России состоялась премьера нового компактного фургона FOTON VIEW, который ориентирован на городскую логистику и доставку последней мили.

Эксклюзивный дистрибьютор коммерческих автомобилей FOTON в России — АО «МБ РУС», входящее в группу «Автодом», официально вывел на рынок новый фургон FOTON VIEW. Публичная презентация модели прошла в Москве, на площадке «Центра событий РБК», и стала одним из ключевых событий в сегменте лёгкого коммерческого транспорта конца года.

Новый FOTON VIEW позиционируется как практичное и универсальное решение для работы в городской среде. Компактные внешние размеры позволяют автомобилю уверенно чувствовать себя в плотном трафике, маневрировать в узких проездах и заезжать на объекты с ограничениями по высоте. При этом фургон сохраняет внушительный полезный объём грузового отсека, что делает его удобным инструментом для ежедневных логистических задач.

Габариты, версии и силовая установка

Для российского рынка сертифицирован FOTON VIEW с 2,0-литровым турбодизельным двигателем мощностью 159 л. с. Максимальный крутящий момент составляет 377 Н·м. Покупателям будут доступны две трансмиссии: 6-ступенчатая механическая коробка передач и 8-ступенчатый автомат. Такая конфигурация рассчитана на интенсивную эксплуатацию в условиях города и при частых остановках.

На презентации была показана версия полной массой 2 490 кг с низкой крышей. Габариты автомобиля — 5 490 × 1 980 × 1 990 мм, колёсная база — 3 510 мм, объём грузового отсека — 6,8 куб. м. Также для российских клиентов предусмотрена модификация полной массой 3 100 кг с высокой крышей. В этом исполнении высота фургона увеличена до 2 195 мм, а объём грузового отсека достигает 7,9 куб. м.





Погрузочная высота составляет всего 700 мм, что упрощает работу с тяжёлыми и габаритными грузами. Благодаря таким параметрам FOTON VIEW подходит для эксплуатации в крытых паркингах, логистических центрах и зонах погрузки с жёсткими ограничениями по высоте.

Подвеска, салон и оснащение

Конструкция шасси сочетает переднюю независимую пружинную подвеску типа МакФерсон с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости и заднюю зависимую рессорную подвеску. Такое решение обеспечивает баланс между комфортом управления и надёжностью при полной загрузке.

Интерьер фургона выполнен в современной стилистике и ориентирован на ежедневную работу. В кабине предусмотрены три посадочных места, регулируемые сиденья, эргономичная центральная консоль и регулировка ремней безопасности по высоте. Уже в базовой комплектации доступны круиз-контроль, кондиционер, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой и Bluetooth-модуль для подключения мобильных устройств.

За безопасность отвечают системы активной помощи водителю, включая ABS, ESC и систему предупреждения о фронтальном столкновении. Среди внешних особенностей модели — светодиодная передняя оптика, крупные задние фонари и увеличенные зеркала заднего вида.

Адаптация к российским условиям

Для эксплуатации в холодном климате FOTON VIEW получил «зимний» пакет. В него входят обогрев лобового стекла и зеркал, подогрев водительского сиденья и аккумулятор, рассчитанный на стабильную работу при низких температурах. Это делает модель готовой к круглогодичному использованию в российских условиях без дополнительной доработки.

По словам представителей компании, вывод FOTON VIEW на рынок является частью стратегии по расширению линейки лёгких коммерческих автомобилей. Производитель делает ставку на сочетание манёвренности, комфорта и функциональности, а также на развитую дилерскую и сервисную инфраструктуру, что должно обеспечить клиентам уверенность в эксплуатации нового фургона.