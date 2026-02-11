Полиция Дубая приняла на службу гибридный гиперкар Lamborghini Revuelto мощностью 1001 л.с. в доработке немецкого тюнинг-ателье Mansory. Машина присоединилась к легендарному автопарку, в котором уже числятся Ferrari Purosangue, Rolls-Royce Cullinan и Mercedes-Benz G63 AMG от того же ателье.

Карбон и полицейская ливрея от Mansory

Гиперкар оформлен в фирменном стиле дубайской полиции с характерной сине-зеленой полосой по кузову. Тюнинг-ателье Mansory дополнило экстерьер обширным набором карбоновых деталей. Задний бампер агрессивного дизайна целиком выполнен из неокрашенного углепластика. Тот же материал использован для аэродинамических накладок в зоне передних и задних колесных арок.

Информацию о новом патрульном гиперкаре опубликовало ближневосточное подразделение Mansory Middle East.

Гибридная силовая установка с V12 и тремя электромоторами

Технически автомобиль не отличается от серийного Revuelto. Под капотом установлена гибридная силовая установка на базе 6,5-литрового атмосферного двигателя V12 и трех электромоторов. Суммарная мощность системы достигает 1001 л.с. С таким запасом сил гиперкар разгоняется с нуля до 100 км/ч за 2,5 секунды и способен набрать максимальные 350 км/ч.

Представительский суперкар с потенциалом

Как и другие суперкары в штате дубайской полиции, Mansory Lamborghini Revuelto в первую очередь выполняет представительские функции на оживленных улицах города. При необходимости машину могут задействовать и для оперативных задач.





Помимо нового Revuelto, в гараже полиции Дубая стоят Bugatti Veyron, Aston Martin One-77, Porsche 918, Tesla Cybertruck и ряд других нестандартных автомобилей.