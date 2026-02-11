Китайский производитель Foton Motor вывел на российский рынок новую модель пикапа Tunland G9. Дистрибуцией занимается компания «МБ Рус» — бывшее российское представительство Mercedes-Benz. Базовая версия оценена в 3,64 млн рублей.

Построен на платформе Tunland G7, но получил обновленный дизайн и расширенное оснащение

Комплектуется 2,0-литровым турбодизелем на 163 л.с., 8-ступенчатым автоматом и полным приводом

Допускает буксировку прицепа массой до 3 тонн

Платформа и технические отличия от предшественника

Новая модель разработана на общей платформе с Tunland G7, который представлен в России около двух лет. Несмотря на единую базу, «девятая» серия получила индивидуальную внешность: массивные Г-образные блок-фары и крупную решетку радиатора отличают её от предыдущей версии. Интерьер стал современнее, базовая комплектация расширена.

Силовая установка осталась прежней: 2,0-литровый турбодизель развивает 163 л.с., работает в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом. Эта комбинация агрегатов идентична Tunland G7.

Возможности и оснащение

Ключевое преимущество G9 перед предшественником — официальное разрешение производителя на эксплуатацию с прицепом. Максимальная полная масса буксируемого состава не должна превышать три тонны.

Габариты пикапа составляют 5340 мм в длину, 1980 мм в ширину и 1920 мм в высоту. Грузовая платформа имеет внутренние размеры 1520×1540×440 мм.





Начальная комплектация включает системы ABS и ESP, шесть подушек безопасности, датчики парковки для задней части автомобиля и дисковые тормоза на всех колесах. Старт продаж назначен на текущий период по цене от 3 640 000 рублей.