В работе сервиса Steam произошёл масштабный сбой, из-за которого пользователи не могут зайти в магазин и играть в онлайн-режиме. Компания Valve официально ситуацию пока не прокомментировала, однако неофициальная страница Steam Status от SteamDB сообщает, что Steam Store, Steam Community и веб-API Steam в данный момент не работают.

По данным сервиса DownDetector, около 13:15 по восточному времени США было зафиксировано более 6 000 жалоб на сбои. Steam также оказался недоступен через мобильные приложения Valve. Судя по всему, проблема затронула и API онлайн-игр компании, включая Team Fortress 2, Dota 2 и Counter-Strike 2.

Предыдущий крупный сбой в работе Steam произошёл в октябре, когда магазин и онлайн-сервисы были недоступны около часа. Ранее, в сентябре, запуск игры Hollow Knight: Silksong временно вывел из строя не только Steam, но и магазины Xbox Store и Nintendo eShop из-за огромного наплыва пользователей, пытавшихся одновременно скачать игру.