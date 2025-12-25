Nvidia договорилась о покупке компании Groq, занимающейся разработкой высокопроизводительных ускорителей для искусственного интеллекта, за 20 миллиардов долларов. Об этом сообщил Алекс Дэвис, глава инвестиционной компании Disruptive, которая возглавляла последний раунд финансирования стартапа в сентябре.

По словам Дэвиса, сделка была согласована довольно быстро. Всего три месяца назад Groq привлекла 750 миллионов долларов при оценке около 6,9 миллиарда долларов. В том инвестиционном раунде участвовали BlackRock, Neuberger Berman, а также Samsung, Cisco, Altimeter и 1789 Capital, где партнёром является Дональд Трамп-младший.

Ожидается, что Groq уведомит своих инвесторов о сделке позднее. Приобретение включает все активы компании, однако её облачный бизнес Groq Cloud в сделку не входит.

Для Nvidia это станет крупнейшим приобретением за всю историю. До этого самой масштабной сделкой компании была покупка израильского разработчика чипов Mellanox в 2019 году примерно за 7 миллиардов долларов. По состоянию на конец октября у Nvidia было 60,6 миллиарда долларов наличных средств и краткосрочных инвестиций, тогда как в начале 2023 года этот показатель составлял 13,3 миллиарда.

Groq рассчитывала выйти на выручку в 500 миллионов долларов в текущем году на фоне резкого роста спроса на ИИ-ускорители, используемые для ускорения инференса в больших языковых моделях. При этом компания не искала покупателя и не планировала продажу, когда к ней обратилась Nvidia.





Финансовый директор Nvidia Колетт Кресс отказалась комментировать сделку.

Groq была основана в 2016 году группой бывших инженеров, включая генерального директора Джонатана Росса. Ранее Росс участвовал в разработке TPU — специализированного процессора Google, который используется рядом компаний как альтернатива графическим ускорителям Nvidia.

В первичной документации для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, поданной в конце 2016 года при привлечении 10,3 миллиона долларов, в числе ключевых лиц компании были указаны Росс и Дуглас Уайтман — предприниматель и бывший инженер лаборатории Google X.

На фоне роста денежных резервов Nvidia активно наращивает инвестиции в стартапы и инфраструктуру вокруг ИИ. Компания уже вложилась в Crusoe, занимающуюся ИИ и энергетической инфраструктурой, разработчика ИИ-моделей Cohere, а также увеличила инвестиции в CoreWeave накануне выхода этой облачной компании на биржу.

В сентябре Nvidia заявила о намерении инвестировать до 100 миллиардов долларов в OpenAI, при условии что стартап будет использовать не менее 10 гигаватт продукции Nvidia. Формальное соглашение между сторонами пока не объявлено. В том же месяце Nvidia сообщила о планах вложить 5 миллиардов долларов в Intel в рамках стратегического партнёрства.

Ещё одним заметным игроком на рынке ИИ-чипов остаётся Cerebras Systems. Компания планировала IPO в этом году, но в октябре отозвала заявку после того, как привлекла более 1 миллиарда долларов в частном раунде финансирования. В документах для регулятора Cerebras заявила, что пока не намерена проводить размещение, не уточнив причины, однако представители компании ранее отмечали, что она всё ещё рассчитывает выйти на биржу в ближайшее возможное время.