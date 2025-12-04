Во время сессии вопросов и ответов после публикации финансовых результатов за второй квартал текущего финансового года руководство Sega прокомментировало растущие затраты на разработку игр. Компания объяснила, будет ли она следовать тренду на всё более масштабные проекты или сосредоточится на повышении эффективности производства.

По официальному заявлению Sega, компания намерена использовать более эффективные методы разработки, включая применение искусственного интеллекта. При этом отмечается, что генеративный ИИ — особенно в сфере создания визуального контента — вызывает серьёзные споры, поэтому технологии будут применяться только в тех областях, где это сочтут уместным.

«Мы не собираемся полностью следовать тренду на масштабирование разработки. Вместо этого мы будем искать пути повышения эффективности, в том числе за счёт использования ИИ», — говорится в ответе компании.

«Однако, поскольку использование ИИ встречает сильное сопротивление в творческих областях, например при создании персонажей, мы будем тщательно оценивать подходящие сценарии — в частности, для оптимизации процессов разработки».

Тема генеративного ИИ становится всё более противоречивой, поскольку его использование в игровой индустрии распространяется. На этой неделе японское издание Daily Shinko привело комментарий ведущего графического дизайнера одной из крупных студий из Японии. По его словам, теперь кандидатов на художественные позиции просят рисовать прямо на собеседовании, чтобы подтвердить, что они обладают реальными навыками, а не используют ИИ.

«Есть многие, кто заявляет, что созданные ИИ изображения — это их собственные работы», — рассказал он. «Мы уже нанимали таких людей, и быстро выяснялось, что они неэффективны, что приводило к серьёзным проблемам».





Источник также отметил, что мнение руководства меняется: обсуждаются вопросы вроде «нужно ли вообще нанимать художников, если ИИ уже достаточно хорош?» или «может, нужно нанимать тех, кто умеет лучше всех работать с ИИ?».

Месяц назад генеральный директор Arrowhead Game Studios (Helldivers 2) Шамс Йоряни заявил, что в дискуссии об ИИ нужна «золотая середина». По его мнению, слишком многие занимают крайние позиции: либо полностью отказываются от ИИ, либо рассматривают его как замену творчеству. Он отметил важную разницу между инструментами, которые повышают эффективность, и инструментами, которые создают материал вместо человека.

«Эта грань часто теряется», — пояснил он. «Мы не добавляем ИИ в игры, но если он поможет мне быстрее закрыть отчётности — значит, у всех появится больше времени на Helldivers. Не обязательно на Helldivers, но вы понимаете идею».