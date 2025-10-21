Продюсер серии Sonic Такаси Иидзука заявил, что команда готова выпускать новые дополнения для Sonic Racing: CrossWorlds дольше запланированного срока — если игроки проявят интерес и будут активно оставлять отзывы.

Игра уже получила внушительный список персонажей, но, по словам Иидзуки, разработчики открыты для идей сообщества — от новых героев до изменений баланса.

Возможности развития и реакция сообщества

В интервью изданию Polygon на выставке Brasil Game Show Иидзука отметил, что успех игры вдохновил команду на дальнейшее развитие проекта:

«Людям действительно нравится игра, и это даёт нам уверенность создавать больше контента. У нас запланирован один год DLC, но мы можем сделать второй, третий — всё зависит от интереса игроков. Скажите нам, чего вы хотите! Это возможно, потому что игра онлайн: мы можем добавить новые гаджеты, изменить баланс и многое другое».

Таким образом, судьба будущих обновлений напрямую зависит от вовлечённости фанатов и активности внутри сообщества.

Новое обновление с персонажем Joker

Одновременно Sega объявила о следующем бесплатном контенте для Sonic Racing: CrossWorlds. 22 октября 2025 года в игре появится Джокер из серии Persona, а вместе с ним — тематический фестиваль, посвящённый франшизе.



